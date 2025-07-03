Как работали инспекторы ГИБДД в 2024 году

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2024 году ежесуточно полиция выставляла на дороги около 8 тыс. патрульных нарядов ДПС Госавтоинспекции. В 98,2% случаев инспекторы несли службу на автомобилях, в остальных случаях — пешком (1%) или на мотоциклах (0,8%).

Чаще всего в ручном режиме инспекторы выявляли транспортные средства с неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация, например с неработающими тормозами или с незаконным внесением изменений в конструкцию транспортного средства. По итогам таких проверок полиция возбудила более 3 млн дел об административных правонарушениях по ст. 12.5 КоАП. Непосредственно сотрудниками ГИБДД, то есть без применения камер, было возбуждено 2,6 млн дел по ст. 12.6 КоАП за нарушение правил применения ремня безопасности или мотошлема.

В 2024 году сотрудники Госавтоинспекции участвовали в оформлении 1,8 млн ДТП, из которых 7,3% — это происшествия, в которых погибли или получили ранения люди, остальные 92,7% — аварии только с материальным ущербом. Тяжелые ДТП с жертвами оформлялись в течение одного-трех часов, без пострадавших — в течение одного-двух часов, следует из данных МВД.

Иван Тяжлов