CORE.XP: площадь новых гастропространств в Москве выросла в четыре раза

В первом полугодии 2025 года в Московском регионе открылось шесть новых гастрономических пространств общей площадью 15 тыс. кв. м., подсчитала консалтинговая компания CORE.XP. По данным аналитиков, общая площадь новых объектов выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, тогда в регионе запустилось столько же проектов, но их площадь составляла лишь 4 тыс. кв. м.

Общее число гастропространств в регионе достигло 76, следует из данных CORE.XP. Их площадь — более 200 тыс. кв. м. Из них 37 объектов открыты после 2022 года.

Более половины таких объектов (53%) расположены в торговых центрах, 39% — в отдельно стоящих зданиях, полностью отведенных под общественное питание, и 8% — в бизнес-центрах.

Географически лидером по количеству гастропространств остается Центральный административный округ Москвы (28%), за ним следуют Северо-Восточный (13%) и Восточный (11%) округа. Московская область занимает 18% от общего числа площадок.

Рост трафика в заведениях общепита стимулировал предпринимателей вернуться к планам открытия новых заведений. В начале 2025 года число регистраций компаний в этой сфере выросло на 5,1%. Этому способствовали повышение рентабельности бизнеса, а также ожидания возвращения международных брендов общепита, с которыми можно будет работать по франшизе.

Подробнее – в материале «Ъ» «У рестораций растет регистрация».