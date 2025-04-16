У рестораций растет регистрация

Рост трафика в заведениях общепита стимулировал предпринимателей вернуться к планам открытия новых заведений. В начале 2025 года число регистраций компаний в этой сфере выросло на 5,1%. Этому способствовали повышение рентабельности бизнеса, а также ожидания возвращения международных брендов общепита, с которыми можно будет работать по франшизе. Эксперты ожидают, что положительная динамика в отрасли сохранится на протяжении всего года.

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В январе—марте 2025 года число регистраций компаний в сфере общепита выросло на 5,1% год к году, почти до 10 тыс., подсчитали в «Контур.Фокус» по запросу “Ъ”. Годом ранее, напротив, наблюдался спад: тогда показатель сократился на 3,8%, до 9,5 тыс. При этом рост числа ликвидаций также замедлился: в начале 2025 года таких юрлиц было на уровне 8,3 тыс. компаний, что на 7,8% больше год к году, уточняют аналитики. Год назад рост достигал 20,5%.

Регистрация новых юрлиц — это итог уже прошедших переговоров, начатых в 2024 году, поясняет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Предпринимателям приходит осознание, что с высокой ключевой ставкой ЦБ «предстоит жить долго», и те, кто ранее занимал выжидательную позицию, решили реализовать свои планы, поясняет она.

Одним из факторов роста регистраций новых предприятий в сфере общепита является повышение уровня рентабельности этого бизнеса, считает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров. По его данным, в 2020 году рентабельность в сегменте составляла 3,75% из-за коронавирусных ограничений, а в 2024 году выросла до 10,87%.

В начале 2025 года на волне ожиданий изменения в лучшую сторону внешнеполитической ситуации и возврата в Россию ряда ушедших три года назад международных брендов общепита некоторые рестораторы стали строить более оптимистичные прогнозы по росту спроса и вернулись к идее открытия новых заведений в расчете на будущую работу по франшизе, говорит директор по развитию франчайзинговой сети «Якитория» Александр Муратов. В Kokoc Group прогнозируют, что в 2025 году в РФ могут вернуться до 350 иностранных компаний. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что ожидает возвращения компаний из США в Россию уже во втором квартале 2025 года.

Ресторанный бизнес сегодня в числе самых быстрорастущих отраслей экономики, отмечает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. Восстановление трафика после череды кризисов стимулировало предпринимателей открывать новые заведения. В 2024 году число покупок в точках общепита по всей России выросло на 7% год к году, а средний чек увеличился на 9%, до 989 руб., следует из подсчетов оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Эти факторы в совокупности привели к росту оборотов отрасли. По данным Росстата, в 2024 году объем рынка общепита вырос на 20% год к году, до 3,44 трлн руб.

В «Платформе ОФД» уточняют, что в январе—марте 2025 года выручка рестораторов выросла на 15% за счет увеличения числа чеков на 2% и среднего чека на 13%, до 1,3 тыс. руб. Спрос на походы в рестораны растет буквально ежеквартально благодаря росту доходов населения, подтверждает господин Гончаров.

В частности, рынок фуд-холлов демонстрирует устойчивый рост. По прогнозам Nikoliers, в 2025 году откроются 38 новых объектов общей площадью 106 тыс. кв. м. Наиболее развитая инфраструктура за пределами столичных городов уже сформирована в Челябинске и Новосибирске, где функционирует по три фуд-холла в каждом городе, а также в Южно-Сахалинске, Екатеринбурге, Уфе, Иваново, Краснодаре и Ярославле, где открыто по два фуд-холла, уточняют консультанты.

Александр Муратов ожидает, что положительная динамика регистраций и открытий сохранится на протяжении всего 2025 года. Этому будет способствовать, в частности, рост спроса на питание вне дома. Людям все менее интересно тратить время на приготовление еды, и все чаще они предпочитают готовую, резюмирует Михаил Гончаров.

Дарья Андрианова