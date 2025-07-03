Крепкие сибирские сети

Как выяснил “Ъ”, тариф на передачу электроэнергии могут дополнительно увеличить на 15 процентных пунктов в Забайкалье, Хакасии, Бурятии и Красноярском крае. Там расположены наиболее проблемные филиалы «Россети Сибирь», мера будет направлена на погашение накопленных долгов компании. По оценкам аналитиков, прирост тарифа увеличит годовую выручку «Россети Сибирь» на 2,6 млрд руб., но этого будет недостаточно для улучшения ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В правительстве обсуждается возможность дополнительной индексации тарифов на передачу электроэнергии для ряда сибирских регионов сразу на 15 процентных пунктов сверх июльского повышения, говорят несколько источников “Ъ”, знакомых с обсуждением вопроса. Мера направлена на оздоровление «Россети Сибири», перед которой стоит угроза банкротства. По словам собеседников “Ъ”, совещания проводятся с губернаторами Забайкалья, Хакасии, Бурятии и Красноярского края. Тарифы предлагается проиндексировать только для промышленных потребителей, исключая население, с 1 августа, но не все главы регионов согласны с этой мерой.

Для всех категорий потребителей тарифы сетевых компаний с 1 июля выросли на 11,6%. Предельный рост тарифов на передачу электроэнергии заложен в прогнозе социально-экономического развития РФ, но региональные регуляторы имеют право увеличивать их, согласовывая изменения с ФАС. Выше предельного уровня тариф на передачу электроэнергии для бизнеса повышен в 45 субъектах, для населения — в 53 регионах (см. “Ъ” от 26 июня).

Последние годы «Россети Сибирь» борются с накопленными долгами. В компании заявляют, что местные регуляторы занижают тариф на передачу электроэнергии, не признавая часть расходов сетей экономически обоснованными. Вместе с тем из-за высокой ключевой ставки растут затраты по новым кредитам. Одной из мер поддержки могло стать создание единой тарифной зоны в регионах Сибирского федерального округа и передача полномочий по установлению тарифов в этой зоне ФАС. С такой инициативой глава «Россетей» Андрей Рюмин обращался к премьеру Михаилу Мишустину (см. “Ъ” от 27 января). Тогда же господин Рюмин признавал, что существуют риски банкротства компании, из-за чего она будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ.

По итогам 2024 года «Россети Сибирь» получили убыток в размере 980,6 млн руб., который год к году сократился в три раза, следует из отчетности компании по МСФО. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 4,9. Чтобы решить проблемы недофинансирования сетевого комплекса, компания уже заключила регуляторные соглашения с Омской и Кемеровской областями и в 2025 году продолжит эту практику.

За первый квартал выручка «Россети Сибирь» по МСФО выросла в 1,6 раза, до 33,1 млрд руб., данные по чистой прибыли не приводились. Кроме того, «Россети» предоставят дочернему обществу заем в размере 5,6 млрд руб. на 30 месяцев для финансирования капзатрат и рефинансирования долговых обязательств.

В Минэнерго, ФАС, «Россетях» и аппаратах губернаторов регионов не ответили “Ъ”. В «Сообществе потребителей энергии» считают, что дополнительные внеплановые изменения тарифов на услуги по передаче снижают предсказуемость и прозрачность тарифного регулирования, усложняют положение потребителей, вынужденных отвлекать дополнительные средства от реализации основных производственных задач. «Ручной подход к обеспечению финансовой устойчивости сетевой монополии подменяет системную регуляторную политику, ослабляет стимулы к повышению ее эффективности»,— подчеркивают там.

По оценкам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, дополнительный прирост тарифа на передачу для четырех субъектов Сибири увеличит годовую выручку «Россети Сибирь» как минимум на 2,6 млрд руб. Дополнительная индексация тарифов на передачу в этих регионах необходима, но недостаточна для нормализации экономического положения в проблемных филиалах «Россети Сибирь», считает аналитик. «Для их финансово-экономического оздоровления и обеспечения достаточного уровня модернизации сетевых активов потребуется также системная тарифная индексация с опережением прогноза социально-экономического развития до 2030 года»,— отмечает господин Сасим.

По оценкам аналитика, выйти на индексацию котловых тарифов в соответствии с уровнем, предусмотренным прогнозом социально-экономического развития, в Красноярском крае и Бурятии возможно в 2029 году, а в Забайкальском крае и Хакасии — только с 2030 года.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел