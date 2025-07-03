«Дом.РФ» с видом на Кремль

На бывший офис Apple и Wildberries «Романов двор» в центре Москвы нашелся новый претендент. Арендовать бизнес-центр, расположенный недалеко от Кремля, может банк «Дом.РФ», столкнувшийся с необходимостью перевести часть сотрудников из комплекса «Искра-парк». Аренда этого офиса может достигать 374 млн руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Банк «Дом.РФ» ведет переговоры об аренде 4,4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Романов двор», рассказали два собеседника “Ъ” на рынке недвижимости. В финансовой организации и офисном комплексе на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

«Романов двор» располагается в центре Москвы, недалеко от Кремля. Владельцем офисного здания площадью 51 тыс. кв. м выступают структуры предпринимателя Рубена Варданяна и его партнеров. Объект создан на базе реконструированного исторического здания в 1997 году.

Вплоть до 2023 года площади, на которые сейчас претендует «Дом.РФ», занимала корпорация Apple, закрывшая подразделение после начала боевых действий на Украине. Тогда офис снял маркетплейс Wildberries. Весной 2025 года совместное предприятие Wildberries и ГК Russ ООО РВБ приобрело 46,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион I» в центре Москвы. Туда, по словам собеседников “Ъ”, переезжают в том числе сотрудники из «Романова двора». В Wildberries “Ъ” подтвердили, что компания несколько месяцев назад освободила офис.

Банк «Дом.РФ» может перевести в «Романов двор» часть сотрудников из бизнес-центра «Искра-парк» на Ленинградском проспекте, где кредитная организация брала в субаренду 6,4 тыс. кв. м у Ozon. Но речь, по словам собеседников “Ъ” на рынке недвижимости, идет лишь о сокращении площадей. Часть сотрудников пока останется в «Искра-парке». Срок действия договора аренды 24,6 тыс. кв. м у Ozon истекает в сентябре 2025 года. Тогда эти площади займет Т-Банк (см. “Ъ” от 4 октября).

Помещения в «Романовом дворе» предлагались по 85 тыс. руб. за 1 кв. м в год с операционными расходами, говорит заместитель руководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Согласно этой оценке, «Дом.РФ» может платить за объект ежегодно 374 млн руб. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова не исключает, что стороны могут договориться о скидке.

Банк «Дом.РФ» мог выбрать «Романов двор» из-за близости к собственной штаб-квартире на Воздвиженке, рассуждает партнер Ricci Дмитрий Жидков. Он обращает внимание на высокую готовность помещения: переехать в него можно сразу. На рынке сейчас мало качественных предложений с отделкой, говорит гендиректор Remain Дмитрий Клапша. По предварительной оценке IBC Real Estate, на конец июня доля свободных площадей в бизнес-центрах центрального делового района Москвы снизилась на 3,1 процентного пункта год к году, до 3,6%.

В этом году активность на офисном рынке снижена, аренда офиса для расширения бизнеса становится редкостью констатирует Дмитрий Жидков. По данным CORE.XP, в первой половине 2025 года спрос на офисы в Москве упал на 15% год к году, до 670 тыс. кв. м. Дмитрий Клапша считает, что развитие офисного рынка Москвы во многом сдерживают высокие ставки аренды и низкая доступность кредитов. Бизнес, по его мнению, предпочитает оставаться в текущих помещениях.

Дарья Андрианова