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Коммерсантъ FM
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Т-Банк заискрил

Компания разместит сотрудников в бизнес-центре на севере Москвы

Т-Банк (ранее «Тинькофф») закрыл одну из крупнейших сделок на московском рынке офисной недвижимости в этом году. Кредитная организация арендовала почти 25 тыс. кв. м в гибком офисе в бизнес-центре «Искра-парк» на севере столицы. Банк сможет разместить сотрудников в новом офисе только через год, когда эти площади освободят контрагенты IT-холдинга Ozon — текущего арендатора объекта.

Бизнес-центр «Искра-парк»

Бизнес-центр «Искра-парк»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бизнес-центр «Искра-парк»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Т-Банк закрыл сделку по аренде 24,6 тыс. кв. м в гибком офисе оператора Business Club в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте на севере Москвы, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. Договор подписан на семь лет. Это подтвердили в Business Club, отметив, что сделка стала крупнейшей на офисном рынке Москвы в этом году. В компании уточнили, что банк сможет заехать в новый офис в октябре 2025 года. В Т-Банке и консультант сделки Ricci не ответили на запрос “Ъ”.

В январе—августе 2024 года чистая прибыль Т-Банка по РСБУ выросла почти на 30% год к году, до 38,5 млрд руб. Материнская группа — МКАО «ТКС Холдинг». В конце августа группа «Интеррос» Владимира Потанина сообщила, что увеличила свою долю в «ТКС Холдинге» до 41,4%. Как ожидается, в первом квартале 2025 года завершится процесс интеграции с Росбанком, который станет филиалом Т-Банка.

Штаб-квартира Т-Банка сейчас расположена в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в центре Москвы. Банк арендовал в этом комплексе 90 тыс. кв. м в 2020 году, тогда эта сделка также стала самой крупной на рынке. Весной 2024 года газета «Ведомости» сообщала, что Т-Банк для своей штаб-квартиры намерен приобрести у структуры Riverstretch Trading & Investments здание Центрального телеграфа на Тверской улице. Однако в кредитной организации и Vos’hod (девелопер проекта) отрицали такие переговоры.

Источник “Ъ” на рынке недвижимости знает, что за семь лет аренды площадей в «Искра-парке» Т-Банк заплатит 12 млрд руб., то есть более 1,7 млрд руб. в год. По оценке заместителя директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентина Кусова, кредитная организация будет платить не менее 1,8 млрд руб.

Сейчас эти площади в «Искра-парке» занимает Ozon, подписавший с Business Club в 2021 году договор аренды, истекающий во второй половине 2025 года. IT-холдинг рассчитывал после проведенного в 2020 году IPO значительно нарастить штат, сняв для этого дополнительные офисные площади не только в «Искра-парке», но и в бывшем здании Минэкономики на Овчинниковской набережной Москвы. Однако уже в начале 2022 года интернет-ритейлер отказался от этого объекта, а площади в «Искра-парке» начал предлагать субарендаторам (см. “Ъ” от 1 февраля 2022 года).

К примеру, компания пересдала около 6 тыс. кв. м в «Искра-парке» маркетплейсу Wildberries, 6,4 тыс. кв. м — госкомпании «Дом.РФ», еще 1,6 тыс. кв. м — DIY-сети OBI, а также IT-компании, связанной с «ИКС Холдинг» (см. “Ъ” от 5 июля). В этих компаниях, а также в Ozon не предоставили комментарии.

После завершения договора аренды Ozon субарендаторы должны будут покинуть площади и искать новые офисы для размещения своих сотрудников, отмечает партнер CMWP Наталья Никитина. Однако найти новые площади взамен офиса в «Искра-парке» может быть проблематично. По подсчетам IBC Real Estate, по итогам третьего квартала 2024 года доля свободных площадей на офисном рынке Москвы составила 5,5% — это минимальное значение с 2008 года.

Дарья Андрианова, София Мешкова, Ольга Шерункова

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