Греф: снижение ключевой ставки до 14% поможет привлечь инвесторов

Глава Сбербанка Герман Греф сказал, что снижение ключевой ставки до 14% поможет привлечь инвесторов на российский фондовый рынок. Согласно исследованиям «Сбера», этот уровень является нейтральным, добавил господин Греф.

«Снижение ставки — это в первую очередь. Все остальные льготы дадут очень маленькую прибавку»,— пояснил Герман Греф (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос журналистов о том, какие льготы могут стимулировать инвесторов направлять деньги на российский фондовый рынок.

«Когда у тебя trade-off между депозитом, который тебе дает в реальном выражении 15% годовых гарантированно, и вложениями в какие-то ценные бумаги, которые у тебя будут волатильны на рынке, и не факт, что будут расти, то конечно, инвесторов, желающих вкладывать в акции, в IPO или SPO, не так много»,— отметил глава Сбербанка.

Сегодня Герман Греф также заявил, что снижать ключевую ставку нужно «более решительными шагами». По его словам, снижение на 100-200 базисных пунктов не будет ощутимым.

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