Суд признал рэпера P. Diddy виновным в вовлечении в проституцию

Суд присяжных объявил решение по пяти пунктам обвинения в отношении продюсера и рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy. Присяжные сочли его виновным в двух случаях сексуальной эксплуатации и вовлечения в проституцию. Речь идет о двух его бывших девушках, Касандре Вентуре и Джейн, фамилия которой не названа. Только по этим двум пунктам ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Решение по сроку должны объявить позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danny Moloshok / Reuters, Danny Moloshok / File photo / Reuters Фото: Danny Moloshok / Reuters, Danny Moloshok / File photo / Reuters

В то же время присяжные признали его невиновным по трем более серьезным пунктам — двум пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и пункте об организованной преступной деятельности по предварительному сговору. Адвокат P. Diddy попросил суд освободить его подзащитного под залог в размере $1 млн до вынесения приговора, пока решение об этом не принято.

Судебные заседания продолжались по делу в общей сложности три дня. За это время было допрошено 34 человека, включая предполагаемых жертв и сотрудников правоохранительных органов. Вчера присяжные вынесли решение по четырем из пяти пунктов — всем, кроме самого серьезного обвинения в организованной преступной деятельности. Судья федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Аруну Субраманиану, который ведет это дело, потребовал, чтобы они пришли к единому мнению по этому пункту, поэтому присяжные продолжили обсуждение сегодня.

17 сентября 2024 года рэпера арестовали в Нью-Йорке по решению суда. В конце июня прокуратура сняла с него несколько обвинений, в том числе в попытке поджога и двух попытках похищения людей. Сам P. Diddy не признал вину по предъявленным ему обвинениям.

Яна Рождественская