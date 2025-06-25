С рэпера P. Diddy сняли часть обвинений

Американская прокуратура сняла несколько обвинений с продюсера и рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy. В частности, с него сняты обвинения в попытке поджога и двух попытках похищения людей. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на письмо, отправленное прокурором судье федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Аруну Субраманиану, ведущему это дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

При этом P. Diddy по-прежнему обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, правонарушениях, связанных с наркотиками, и других преступлениях.

17 сентября 2024 года рэпера арестовали в Нью-Йорке по решению суда. В 2023 году бывшая девушка P. Diddy обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. Следующее слушание состоится 26 июня. Рэпер не признал вину по предъявленным ему обвинениям.

Яна Рождественская