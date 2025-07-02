Каменщик попросил суд приостановить передачу «Домодедово» государству

Бывший бенефициар аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик попросил приостановить передачу аэропорта государству и подал апелляционную жалобу на решение о передаче аэропорта в собственность государства. Жалоба направлена в Десятый арбитражный апелляционный суд Москвы 1 июля и принята к рассмотрению, заседание назначено на 28 июля, сообщили в издании «Ъ».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Каменщик

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», включающего в себя 25 организаций, общей стоимостью более 1 трлн руб. Владельцем холдинга стало Росимущество.

20 июня Дмитрий Каменщик обжаловал решение Арбитражного суда Московской области о передаче активов аэропорта в доход государства.

По версии надзорного ведомства, бенефициары Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, в нарушение закона распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.

Что известно о владельце Домодедово из Екатеринбурга Дмитрии Каменщике — в материале «Ъ-Урал»

Полина Щуцкая