Суд взыскал аэропорт Домодедово Дмитрия Каменщика в доход государства

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства «ДМЕ Холдинг», который управляет группой компаний аэропорта Домодедово общей стоимостью более 1 трлн руб., сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Каменщик

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Каменщик

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным «Ъ», решение приведено к немедленному исполнению и было вынесено по итогам первого судебного заседания по существу иска.

По версии надзорного ведомства, бенефициары Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, в нарушение закона распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.

Будущий владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик родился в Екатеринбурге. В 2000 году окончил социологический факультет МГУ. В 1994 году Антон Баков продал свою долю в «Ист Лайн» Дмитрию Каменщику за $10 тыс. Став единственным владельцем «Ист Лайн», Дмитрий Каменщик начал активно развивать компанию. Он построил в Домодедово грузовой терминал, который принимал почти весь поток грузов российских челноков. Однако вскоре челночный бизнес пришел в упадок, и в 2004 году Дмитрий Каменщик продал «Ист Лайн», а сам окончательно сосредоточился на аэропорте.

Ранее суд отклонил иск Дмитрия Каменщика об отмене временного ограничения на выезд из страны, введенного в рамках дела.

В январе суд по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов «ДМЕ холдинг», наложив арест на все имущество группы, на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.

Полина Щуцкая