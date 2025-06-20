Дмитрий Каменщик обжаловал решение о передаче аэропорта Домодедово государству

Бывший бенефициар московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал решение Арбитражного суда Московской области о передаче активов аэропорта в доход государства. Согласно данным картотеки Арбитражного суда Московской области, жалоба подана сегодня, 20 июня.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Каменщик

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства «ДМЕ Холдинг», который управляет группой компаний аэропорта Домодедово общей стоимостью более 1 трлн руб. 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым Росимущество от имени РФ стало владельцем холдинговой компании «ДМЕ Холдинг».

По версии надзорного ведомства, бенефициары Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, в нарушение закона распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.

Что известно о владельце Домодедово из Екатеринбурга Дмитрии Каменщике — в материале «Ъ-Урал».

Полина Щуцкая