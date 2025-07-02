Крупный пакет акций «РуссНефти» получила Заира Гудаева

Заира Гудаева через ООО «Неолайн Активы» стала владельцем 16,33% обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть», сообщила нефтекомпания. Сделка состоялась 24 июня, до этого госпожа Гудаева владела 2,05%. В результате ее доля в уставном капитале «РуссНефти» достигла 12,25%. Стоимость этого пакета, исходя из текущей капитализации «РуссНефти» на Московской бирже,— около 4,5 млрд руб.

В апреле 2025 года из капитала «РуссНефти» вышла структура швейцарского трейдера Glencore, которая владела 31,28% обыкновенных акций (23,46% от уставного капитала). После этого 16,33% обыкновенных акций, или 12,25% уставного капитала, получила зарегистрированная в Дубае OCN International DMCC.

Заира Гудаева может быть связана с семьей основателя «РуссНефти» Михаила Гуцериева. В марте 2025 года она получила контроль в девелоперской ГК А101, которая ранее принадлежала Билану Ужахову — акционеру ПАО «М.Видео» и племяннику Михаила Гуцериева. Кроме того, вместо брата Михаила Гуцериева — Саит-Салама Гуцериева — госпожа Гудаева стала совладельцем петербургской девелоперской компании «Грин Поинт».

«РуссНефть», по собственным данным, занимает шестое место по добыче нефти в РФ с объемом более 6 млн тонн в год. В 2024 году выручка компании выросла на 25,7%, до 300,11 млрд руб., EBITDA — на 83%, до 74 млрд руб.