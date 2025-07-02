Против гендиректора «Ростовводоканала» возбудили дело о разглашении гостайны

В управлении ФСБ по Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела против генерального директора АО «Ростовводоканала» Евгения Юркина. Его обвинили в разглашении государственной тайны. Мужчина арестован до 14 августа, передает «РИА Новости».

Господина Юркина задержали 24 июня. Правоохранители установили, что гендиректор отправил несекретной почтой документы министерству ЖКС региона, где содержались сведения с грифом государственной тайны. Речь идет об информации о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону.

На месте работы и в доме фигуранта провели обыски. ФСБ проводит проверку других сотрудников водоканала, которые могли быть замешаны в преступлениях.

Евгений Юркин стал главой «Ростовводоканала» в 2023 году. Прошлого гендиректора годом ранее обвинили в превышении полномочий. Его предшественника тогда же посадили на 3,5 года за мошенничество.

Подробнее — в материале «Ъ» «Второй пошел».

Никита Черненко