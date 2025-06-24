В Ростовской области задержали директора «Ростовводоканала»

Директор «Ростовводоканала» Евгений Юркин задержан в Ростовской области, сообщили правоохранительные органы ТАСС. По предварительной информации, его подозревают в разглашении гостайны.

Официальных комментариев правоохранительные органы не давали. Издание DonDay со ссылкой на источник пишет, что Евгения Юркина задержали на прошлой неделе.

Евгений Юркин возглавил «Ростовводоканал» в сентябре 2023 года. Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака — в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.

Петр Бузлаев