Второй пошел

Как стало известно «Ъ-Юг», в Пролетарском райсуде Ростова начинается судебный процесс над генеральным директором АО «Ростовводоканал» Михаилом Поркшеевым. Его обвиняют в превышении полномочий и нанесению ущерба предприятию на 5 млн руб. По ходу следствия Михаил Поркшеев признал вину и уже возместил ущерб. Тем не менее, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Его предшественник на должности гендиректора Дмитрий Кубрак был осужден на три с половиной года за мошеннчество.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Поркшеев уже возместил нанесенный «Ростовводоканалу « ущерб

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Михаил Поркшеев уже возместил нанесенный «Ростовводоканалу « ущерб

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Пролетарский районный суд Ростова принял к рассмотрению уголовное дело генерального директора АО «Ростовводоканал» Михаила Поркшеева, которого обвиняют в превышении полномочий (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Предварительное слушание по делу назначено на 17 мая.

Генеральный директор АО «Ростовводоканал» Михаил Поркшеев попал под следствие в августе 2022 года, то есть спустя всего 10 месяцев после вступления в должность руководителя коммунального предприятия.

По данным следствия, господин Поркшеев якобы заключил неправомерный договор с частной охранной фирмой, что повлекло необоснованное расходование денежных средств.

По ходу следствия топ-менеджер признал свою вину и возместил ущерб (около 5 млн руб,), который он нанес «Ростовводоканалу».

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 201 УК РФ предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.

После возбуждения дела Михаилу Поркшееву была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тем не менее, он по прежнему официально числится генеральным директором АО «Ростовводоканал».

Отметим, что предшественник Михаила Порешеева на посту руководителя ростовского Водоканала Дмитрий Кубрак занимал эту должность менее трех месяцев и потом также оказался обвиняемым по уголовному делу.

В прошлом году он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил три с половиной года лишения свободы.

По версии обвинения, в 2021 году Дмитрий Кубрак ввел в заблуждение двоих сотрудников Водоканала, а затем похитил начисленные им премии в общей сумме почти 2,6 млн руб. Кубрак сообщил им, что деньги необходимо отдать ему, поскольку они якобы предназначены для дальнейшей передачи родственникам Станислава Светлицкого (бенефициар АО «Росовводоканал», в 2020 году он был осужден на 12 лет за мошенничество).

Следствие посчитало, что полученные деньги Кубрак потратил на собственные нужды. При расследовании уголовного дела он полностью признал вину.

Михаил Поркшеев был назначен генеральным директором АО «Ростовводоканал» в ноябре 2021 года. Его назначение на должность руководителя коммунального предприятия было поддержано администрацией Ростова, которая владеет 25% пакетом акций АО. В свою очередь Дмитрий Кубрак считался выдвиженцем семьи Станислава Светлицкого. В конце 2021 года разногласия между акционерами «Ростовводоканала» относительно кандидатуры генерального директора привели к корпоративному конфликту, который закончился смещением Кубрака и последующим возбуждением против него уголовного дела.

Как писал «Ъ-Юг», принадлежащие Станиславу Светлицкому акции «Ростовводоканала» были конфискованы и выставлены на торги в счет погашения ущерба государству. Торги планировались на август 2022 года, однако, они не состоялись из-за несогласия Светлицкого с оценкой их стоимости. Сейчас этот вопрос разбирается в суде, а продажа акций коммунального предприятия отложена на неопределенный срок.

Вадим Водолазов