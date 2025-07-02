Погрузка на Октябрьской железной дороге в первом полугодии превысила 50 млн тонн

По итогам первого полугодия 2025 года на магистралях Октябрьской железной дороге было погружено в общей сложности 50,2 млн тонн грузов, что на 0,1% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, за шесть месяцев года погружено 13,2 млн тонн (+9,2%) химических и минеральных удобрений, 12,2 млн тонн (+12,5%) руды железной и марганцевой, 5,3 млн тонн (-0,5%) нефти и нефтепродуктов и 86,1 тыс. тонн (+12,6%) зерна.

В июне этого года погрузка на территории ОЖД составила 8,1 млн тонн — на 5,6% меньше, чем за май 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка на Октябрьской магистрали в Петербурге выросла на 0,9% с начала года.

Андрей Цедрик