Погрузка на Октябрьской магистрали в Петербурге выросла на 0,9% с начала года

По итогам пяти месяцев текущего года на Октябрьской железной дороге в границах Петербурга было погружено около 2,8 млн тонн грузов. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За январь-май отмечен рост погрузки по номенклатурам: черные металлы — 252,8 тыс. тонн (+6%), зерно — 62,4 тыс. тонн (+21,9), продукты перемола — 28,8 тыс. тонн (+37%), химические и минеральные удобрения — 30,1 тыс. тонн (рост в 2,6 раз).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что объем перевозки груженых контейнеров на сетях Октябрьской железной дороги с начала года снизился на 0,9%.

Андрей Цедрик