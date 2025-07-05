Когда утонут города

Пока в России жалуются на аномальные холода, Европа плавится на 40-градусной жаре. Экстремальные погодные явления, имеющие тенденцию учащаться,— одно из следствий глобального изменения климата, полагают ученые. Температура земной поверхности постепенно повышается, а следом поднимается уровень Мирового океана. Это грозит подтоплениями многим прибрежным городам, в которых живут миллионы людей. Да что города — целые островные государства, такие как Мальдивы и Тувалу, рискуют оказаться на грани полного исчезновения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jethuynh / Getty Images Фото: Jethuynh / Getty Images

К теории глобального потепления можно относиться по-разному, однако большинство ученых сходятся во мнении, что увеличение объемов парниковых газов в атмосфере напрямую связано с деятельностью человека. По сравнению с доиндустриальной эпохой температура на Земле уже выросла на 1,5°C и, по некоторым прогнозам, к концу нынешнего века может преодолеть отметку в 3°C. Вслед за температурой повышается и уровень Мирового океана. По оценкам экспертов, с 1880 года рост составил более 20 см, при этом он значительно ускорился в последние десятилетия. Одна из причин — нагревание вызывает так называемое термальное расширение морской воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в 2023 году средняя температура Мирового океана была на 0,91°C выше среднего значения за предыдущее столетие.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в 2023 году средняя температура Мирового океана была на 0,91°C выше среднего значения за предыдущее столетие.



Другой серьезной причиной является таяние ледников, которое в последние годы также ускорилось. По данным Всемирной службы мониторинга ледников, только в 2024 году на Земле растаяло 450 гигатонн льда. А начиная с 1975 года общая толща ледников в мире сократилась на 9 тыс. гигатонн, что эквивалентно куску льда размером с Германию и толщиной в 25 м. Только с 2000 года таяние ледников привело к повышению уровня Мирового океана на 18 мм. При этом каждый новый миллиметр создает риски оказаться в зоне подтопления примерно для 300 тыс. человек.

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Отметим, что в случае с большими городами на побережье изменение климата — ведущий, но далеко не единственный угрожающий их существованию фактор. Международная группа исследователей изучила спутниковые данные по 48 самым населенным городам мира, находящимся в пределах 50 км от побережья, и выяснила, что в большинстве из них погружение происходит даже с большей скоростью, чем поднимается уровень Мирового океана. Проседанию почвы способствуют активное извлечение подземных вод для нужд растущего населения и массовая высотная застройка, которая давит на грунты.

В составленном на основе данного исследования рейтинге тонущих городов лидирует Азия. В частности, в китайском 14-миллионном Тяньцзине и вьетнамском 9-миллионном Хошимине за последнее десятилетие пиковые скорости погружения достигали 43 мм в год. Из африканских городов в топ-10 попал нигерийский Лагос (15,9 млн жителей), из американских — Хьюстон (2,4 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Города ранжированы по пиковой скорости погружения

Города ранжированы по пиковой скорости погружения



Отдельное американское исследование, данные которого в интерактивном виде приводит The New York Times, показывает, что под угрозой затопления оказалось практически все Восточное побережье США. В том числе такие города, как Нью-Йорк, Балтимор и Норфолк, где почва проседает со скоростью 1–2 мм в год, увеличивая негативные эффекты от повышения уровня Мирового океана. Согласно разным сценариям, это может затронуть от 1,2 до 14 млн человек, от 467 тыс. до 6,3 млн объектов собственности и более 50% инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Относительное повышение уровня моря в конкретных городах рассчитано с учетом проседания почв

Относительное повышение уровня моря в конкретных городах рассчитано с учетом проседания почв



Эксперты Геологической службы США и Университета Род-Айленда рассчитали массу высотной застройки в Нью-Йорке: 1,085 млн зданий в пяти районах оказывают давление в 760 млн т, распределяемое на площади 778,2 кв. км. Город фактически проседает под собственным весом.

Пока американцы оценивают массу, европейцы озаботились финансовой стороной вопроса. Эксперты Еврокомиссии рассчитали, что европейские страны будут вынуждены до 2100 года ежегодно выделять до €3 млрд в год на защиту прибрежных зон от наводнений. Разброс оценок зависит от уровня выбросов CO2 в ближайшие десятилетия, провоцирующих глобальное потепление. В частности, Великобритания в силу своего географического положения будет сталкиваться с негативными последствиями больше других европейских стран. Для защиты 12 тыс. км побережья ей потребуется от €523 млн до €719 млн в год — и это только на строительство дамб и другой защитной инфраструктуры. А, к примеру, сравнительно скромные расходы у Нидерландов (около €60 млн) связаны лишь с тем, что страна уже хорошо вложилась в масштабную сеть укреплений против наводнений. Но придется вкладываться еще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прогнозируемые траты рассчитаны на основе двух сценариев: в ближайшие десятилетия будут предприняты меры для снижения выбросов CO2 в атмосферу или они останутся на высоком уровне

Прогнозируемые траты рассчитаны на основе двух сценариев: в ближайшие десятилетия будут предприняты меры для снижения выбросов CO2 в атмосферу или они останутся на высоком уровне



В ближайшие десятилетия европейским странам в совокупности потребуется выделить на защиту своих берегов €1,7–2,8 млрд. Высота дамб, по подсчетам экспертов Еврокомиссии, должна быть увеличена в среднем на 92–104 см. Если ничего не делать, то к концу нынешнего столетия ежегодный ущерб от наводнений в Европе может достичь, по разным оценкам, €210 млрд — €1,27 трлн, а число попавших в зону подтопления людей — 1,6–3,9 млн. Для сравнения: сейчас ежегодный ущерб оценивается в среднем в €1,4 млрд, число пострадавших — в 100 тыс. человек.

Как показывает практика, строительство дамб и различных защитных укреплений — одна из наиболее доступных мер для защиты от нынешних и будущих наводнений. Соответствующие программы уже реализованы или планируются к реализации в разных странах. К примеру, Корпус инженеров Армии США разработал инфраструктурный проект для защиты гавани Нью-Йорка от наводнений с предварительной сметой в $52 млрд.

Индонезия решила пойти дальше. В 2019 году были обнародованы планы по переносу столицы из 11-миллионной Джакарты, которая, по прогнозам, будет на треть затоплена уже к 2050-му. К тому же весь остров Ява, на котором она расположена, перенаселен и подвержен землетрясениям. Новая столица Нусантара будет возведена с нуля на острове Борнео. Завершение работ запланировано на 2045 год, их стоимость оценивается в $35 млрд. Джакарту тоже не бросают на произвол судьбы — планируется за 20 лет построить гигантскую морскую дамбу для защиты побережья. Правда, оценки стоимости в $50–80 млрд уже превышают смету на переезд столицы, а источники финансирования до конца неясны.

Там, где нельзя перенести город (по финансовым соображениям или просто из-за отсутствия дополнительной территории), придется перемещаться жителям. К примеру, тихоокеанское островное государство Тувалу с населением в 10,6 тыс. человек, по прогнозам, может стать полностью непригодным для жизни уже через 80 лет. В 2023 году Австралия подписала с Тувалу договор, согласно которому будет выдавать ежегодно 280 виз жителям страны, желающим переселиться. По последним данным, запросы на австралийские «климатические визы» уже подали около 4 тыс. человек — более трети всех жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для данного прогноза наводнением считается уровень воды, превышающий среднюю высоту самого высокого прилива на 0,5 м и более

Для данного прогноза наводнением считается уровень воды, превышающий среднюю высоту самого высокого прилива на 0,5 м и более



Соседнее островное государство Кирибати еще в 2014 году купило землю на архипелаге Фиджи, заплатив $8,77 млн за участок площадью 20 кв. км на острове Вануа-Леву. Предполагалось, что в случае необходимости туда можно будет эвакуировать население. Правда, это рассматривается как «план Б», а пока власти собираются использовать актив для выращивания продовольствия, рассчитывая на инвестиции из Китая.

Да и острова Фиджи сами не застрахованы от той же проблемы и уже сталкиваются с необходимостью перемещения ряда поселений, находящихся в зоне подтоплений. Правда, государству принадлежит более 300 островов, что позволяет переселяться в пределах собственной территории. Власти даже создали первый в мире специальный трастовый фонд для климатической релокации — Climate Relocation and Displaced Peoples Trust Fund, пополняемый за счет специального экологического налога и добровольных взносов, в том числе — от государств-доноров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Власти Тувалу стараются не паниковать на фоне мрачных прогнозов Фото: Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government Самое высокое место в столице Кирибати (3 метра над уровнем моря) пометили специальным плакатом Фото: Mtcurado / Getty Images Пока новая столица Индонезии только строится... Фото: Achmad Ibrahim / AP ...жители Джакарты выживают как могут Фото: Aditya Irawan / NurPhoto / Getty Images Мальдивы потихоньку прирастают искусственными островами. На фото: остров Халхумале Фото: shutterstock Нидерланды — успешный пример защиты от наводнений с помощью дамб Фото: Bas Czerwinski / AP Нью-Йорк намерен взять эту практику на вооружение Фото: Jake Offenhartz / AP Вьетнамский Хошимин входит в число самых быстро тонущих мегаполисов Фото: To Chi Hung / Getty Images Следующая фотография 1 / 8 Власти Тувалу стараются не паниковать на фоне мрачных прогнозов Фото: Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government Самое высокое место в столице Кирибати (3 метра над уровнем моря) пометили специальным плакатом Фото: Mtcurado / Getty Images Пока новая столица Индонезии только строится... Фото: Achmad Ibrahim / AP ...жители Джакарты выживают как могут Фото: Aditya Irawan / NurPhoto / Getty Images Мальдивы потихоньку прирастают искусственными островами. На фото: остров Халхумале Фото: shutterstock Нидерланды — успешный пример защиты от наводнений с помощью дамб Фото: Bas Czerwinski / AP Нью-Йорк намерен взять эту практику на вооружение Фото: Jake Offenhartz / AP Вьетнамский Хошимин входит в число самых быстро тонущих мегаполисов Фото: To Chi Hung / Getty Images

А вот Мальдивы, более 80% территории которых расположены на высоте менее 1 м над уровнем моря, никуда переезжать не собираются. Страна отвоевывает землю у моря, создавая намывные территории из поднятого со дна песка и обломков кораллов. Появляются даже целые искусственные острова. К примеру, остров Хулхумале в 8 км от столицы Мале, возвышается на 2 м над уровнем моря и имеет площадь 4 кв. км. Он принял первых жителей в 2004 году, а сейчас там живет около 100 тыс. человек. Правда, экологи предупреждают, что подобная деятельность может негативно воздействовать на местную экосистему. Но власти возражают на это, что людям нужна земля. Деньги на строительство тоже есть — Мальдивы входят в число популярных люксовых курортов.

Эксперты отмечают, что различные программы, от возведения дамб и целых островов до переселения в более безопасные места,— это лишь временное решение. Если не будут приняты эффективные меры для борьбы с глобальным потеплением, к 2100 году, которым пока ограничивается большинство прогнозов, известная нам сегодня карта мира может сильно измениться. И в данном случае спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Текст: Ольга Шкуренко