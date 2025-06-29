Треть жителей Тувалу хочет получить визы Австралии из-за затопления архипелага

Более трети жителей Тувалу обратились за получением специальной климатической визы Австралии из-за постепенного затопления архипелага. Об этом сообщил Reuters посол Тувалу при ООН Тапугао Фолефу. Австралия и Тувалу заключили соглашение, предусматривающее выдачу климатических виз жителям архипелага, еще в 2023 году. Теперь появилась возможность подать заявки на такую визу, это уже сделали 1124 человека. Вместе с членами семей число заявителей составляет 4052 — при общем населении Тувалу менее 11 тыс. человек.

Жители Тувалу, получившие климатическую визу Австралии, смогут жить, работать и учиться в стране, также у них будет доступ к здравоохранению и образованию наравне с австралийцами. Они смогут получать лишь 280 таких виз ежегодно, так что среди тех, кто подал заявки, будет проведена лотерея на получение виз. Как отметил господин Фолефу, он «был поражен огромным числом людей, рассматривающих такую возможность».

Тувалу — островное государство, состоящее из девяти небольших атоллов общей площадью примерно 26 кв. км с населением 10,6 тыс. человек. По оценке ученых, при сохранении нынешней тенденции из-за глобального потепления к 2100 году 95% территории страны уйдет под воду. При этом, по мнению некоторых экспертов, она может стать непригодной для жизни уже к 2050-му. В 2023 году Тувалу внесло изменения в конституцию, в соответствии с которыми государство продолжит существовать и в том случае, если вся его территория будет затоплена.

Яна Рождественская