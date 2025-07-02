Алиханов: Проектирование высокоскоростного поезда для ВСМ практически завершено

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что проектирование российского высокоскоростного поезда практически завершено, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Опытные образцы основных узлов уже готовятся к испытаниям. Господин Алиханов подчеркнул, что «Уральским локомотивам», которые занимаются проектом, обеспечили поддержку через кластерную инвестплатформу.

Строительство необходимых мощностей идет по графику. Первые высокоскоростные российские поезда соберут уже в 2027 году, в 2028 году они должны получить сертификаты соответствия.

Всего до 2030 года «Уральские локомотивы» поставят для первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ) 43 восьмивагонных поезда. Каждый из них рассчитан на 454 пассажира.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Евраз» в рамках контракта с ОАО «РЖД» осуществит выпуск и поставку 161 тыс. тонн рельсов для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Андрей Маркелов