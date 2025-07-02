Алиханов: Проектирование высокоскоростного поезда для ВСМ практически завершено
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что проектирование российского высокоскоростного поезда практически завершено, сообщает РИА Новости.
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Опытные образцы основных узлов уже готовятся к испытаниям. Господин Алиханов подчеркнул, что «Уральским локомотивам», которые занимаются проектом, обеспечили поддержку через кластерную инвестплатформу.
Строительство необходимых мощностей идет по графику. Первые высокоскоростные российские поезда соберут уже в 2027 году, в 2028 году они должны получить сертификаты соответствия.
Всего до 2030 года «Уральские локомотивы» поставят для первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ) 43 восьмивагонных поезда. Каждый из них рассчитан на 454 пассажира.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Евраз» в рамках контракта с ОАО «РЖД» осуществит выпуск и поставку 161 тыс. тонн рельсов для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.