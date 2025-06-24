Компания «Евраз» в рамках контракта с ОАО «РЖД» осуществит выпуск и поставку 161 тыс. тонн рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОАО «РЖД» Фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

В 2025 году планируется поставка 35,1 тыс. тонн рельсов, в 2026 году — 84,2 тыс. тонн, в 2027-м — 41,7 тыс. тонн. В РЖД подчеркнули, что этот объем полностью обеспечит нужды строительства ж/д магистрали.

«Для ВСМ создан эксклюзивный продукт — рельсы ДТ350ВС400. Они предназначены для укладки верхнего строения пути со скоростями движения до 400 км/ч. Новый продукт разработан ЕВРАЗом в партнерстве с ОАО "РЖД"»,— сообщили в железнодорожной компании.

При этом в РЖД отметили, что по точности профиля и прямолинейности эти рельсы превосходят мировые аналоги. Тип ДТ350ВС400 устойчив к динамическим нагрузкам и может использоваться в различных климатических условиях — от 60 до +60 градусов.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента. Первая отгрузка запланирована на третий квартал 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть может получить 68 млрд рублей за 20 лет строительства и работы ВСМ.

Дарья Астанина