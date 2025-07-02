Детей воспитывают по-китайски

Состоятельные российские семьи обратили внимание на китайских нянь. Высокий спрос поднял цену на гувернанток из КНР до $5 тыс. в месяц, сообщает издание The New York Times. Тенденцию подтверждают и некоторые собеседники “Ъ FM”. При этом список самых востребованных по-прежнему возглавляют англоговорящие няни. Китайские занимают вторую строчку. На третьем — носители французского языка. Какие требования предъявляют родители к иностранным помощникам по воспитанию детей? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Тренд на изучение китайского языка в России увеличил спрос на нянь из Поднебесной, рассказали “Ъ FM” в международном агентстве по подбору персонала English Nanny. Сейчас гувернантки из КНР могу рассчитывать на зарплату, сопоставимую с работницами из Европы, говорит учредитель English Nanny Валентин Гроголь: «Китайских нянь нанимают чаще, они замещают английских и американских. Если еще пару лет назад только каждая десятая гувернантка была из КНР, то сейчас уже каждый четвертый запрос — это уже китайская няня. С одной стороны, важно, что они являются носителями языка, но с другой, ценится лингвистическое либо педагогическое образование. Это, конечно, большой плюс. Хорошая китаянка в Москве стоит от 4 тыс. руб. до 10 тыс. руб. в час — от $5 тыс. в месяц».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, во многом рост интереса к няням из КНР — следствие геополитической обстановки. За последние три года только в Москве спрос на китайский язык вырос в два раза, сообщали в столичном департаменте образования. Но вместе с этим на рынке сейчас не хватает англоговорящих специалистов, хотя они по-прежнему самые востребованные, особенно филиппинки. Многие выбирают персонал из Юго-Восточной Азии не только из-за уровня владения иностранным языком, но и потому что они зачастую не говорят по-русски. Это важно для очень состоятельных граждан, чтобы сохранять приватность.

Многие ищут в семью сразу несколько нянь, потому что найти человека на ежедневный график с постоянным присутствием сложно, говорит руководитель агентства по подбору домашнего персонала «Просто хорошие люди» Светлана Путилова: «Есть приходящая няня на 10-часовой рабочий день, есть с проживанием. Как правило, это 10-15 тыс. руб. в день и вахтовый метод. Клиент тратит услуги гувернанток 300 тыс. руб., но они получают каждая по 150 тыс. руб. за 15 дней. Один человек без выходных не работает. Британка, конечно, будет стоить очень дорого, их мало. У нас был человек, которого мы собеседовали, он работает в закрытой семье у первых лиц нашей страны с детьми и получает 6 тыс. руб. в час».

По данным аналитиков hh.ru, доля активных вакансий домашнего персонала на рынке труда составляет 10%. В отрасли высокий уровень конкуренции за рабочие места. При этом, по словам участников рынка, сложно найти гувернантку, которая будет не только следить за графиком детей и помогать по хозяйству, но и заниматься воспитанием. Например, лишь 10% филиппинок, претендующих на работу няни, имеют хоть какое-то специальное образование, говорят эксперты.

А кроме хорошего университета у гувернанток, нянь и батлеров должен быть еще и паспорт с открытыми визами, констатирует управляющий партнер сервиса «Консьерж» Кирилл Левадный: «По-прежнему востребованы англоязычные или русскоговорящие жители Европы, реже специалисты из Америки, Австралии. Это связано с тем, что с таким паспортом проще путешествовать по всему миру, так как состоятельные клиенты все равно продолжают посещать и ЕС, и США. С европейским паспортом проще. Насколько я знаю, у китайского паспорта тоже есть ограничения. Поэтому, может быть, в случае санкционных граждан, которые посещают, например, только Ближний Восток, может быть, и в самом деле есть тренд китайских специалистов».

Китайские няни популярны не только в России. У внучки Дональда Трампа Арабеллы китайская няня была с полутора лет. Благодаря этому девочка уже в шесть лет читала стихотворения на мандарине, об этом сам Дональд Трамп говорил Си Цзиньпину при встрече в 2017 году.

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Юлия Савина