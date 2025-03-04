Няни вне закона

В Санкт-Петербурге полиция закрыла подпольное агентство по подбору филиппинских нянь и сиделок. В нем числились нелегальные мигранты и из других стран Юго-Восточной Азии. По предварительным данным МВД, в РФ иностранки попадали по фиктивному трудовому договору как преподаватели. За 10 лет предприятие легализовало больше 300 человек. Организатору аферы грозит до 10 лет лишения свободы. Няни из-за рубежа традиционно пользуются спросом у состоятельных семей, но в последние несколько лет законные способы работы в России оказались для них ограничены. Тему продолжит Александр Мезенцев.

На рынке домашнего персонала проблемы начались после пандемии COVID-19, когда основная масса иностранных специалистов покинули страну. Об острой нехватке, например, нянь СМИ заявляли год назад: на три семьи приходился только один работник. В 2025-м проблема никуда не исчезла, но рынок научился подстраиваться под новые реалии, рассказал независимый эксперт Антон Баклунов: «В зависимости от сегмента расценки выросли от 15% до 20%, максимум до 25% за час за этот год. Подросший прайс привлек на него дополнительные кадры, чаще квалифицированные.

Кроме того, в последние пять лет развивалась шеринговая экономика, когда одна няня может работать сразу в нескольких семьях.

В доковидную эпоху для родителей это было красным флагом. Сейчас чуть меньшее предложение за счет своей большей адаптивности закрывает возникший спрос».

Средняя ставка по рынку — 500 руб. в час. Сотрудницы нелегального агентства в Санкт-Петербурге получали за свои услуги около 80 тыс. руб. в месяц. Но для клиентов ценник достигал 140 тыс. руб., разницу забирал себе организатор. При этом на официальном рынке столько платят лишь специалистам премиум-класса, отметила директор образовательного центра для нянь Александра Сухова: «Для среднего сегмента зарплата няни составляет от 50 тыс. руб. до 90 тыс. руб. Если говорить о VIP, то там она начинается от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. В этом случае речь идет о специалисте со знанием, допустим, английского языка, однозначно с педагогическим или психологическим образованием и огромнейшим опытом работы».

Но если услуги нянь с российским гражданством стоят от 100 тыс. руб., то филиппинок — стартуют от 150 тыс. руб. Привезти их легально трудно: в Москве и Петербурге делать это фактически могут всего две организации, поделилась опытом вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Наталия Линькова: «У игроков, которые их ввозят, очень большие затраты. Я хотела нанять филиппинскую няню через аккредитованное агентство, у которого есть квота. Там речь шла минимум о 250 тыс. руб. Я отказалась, потому что мне показалось это несоизмеримым даже с качеством услуг, которые они будут оказывать».

На фоне кадрового голода растет теневой рынок. Искать няню и через агентство, и через другие площадки становится ненадежно, подчеркнула Наталия Линькова из Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала: «Еще одна боль настоящего времени — это частные рекрутеры, онлайн-агентства, которые не несут никакой ответственности и даже не видят людей, которых направляют в семьи. И здесь риски возрастают кратно.

Приходят настолько случайные люди, что за детей просто становится страшно».

Привезти няню с островов пытаются по серым схемам, например, оформив приглашение якобы для преподавания английского языка. Впрочем, наказание за нарушение миграционного законодательства осенью 2024-го заметно ужесточили: обойтись такая бизнес-стратегия для юридических лиц может в 60 млн руб. штрафа или 15 лет тюрьмы.

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Анжела Гаплевская