BM-Group вложит 2 млрд в комплексное развитие участка в воронежской Бутурлиновке

Победителем конкурса на комплексное развитие 3,42 га в воронежской Бутурлиновке стало местное ООО СЗ «БМ-групп Лиски 2», входящее в группу компаний BM-Group семьи Бушминых, Алана Бугулова и Сергея Мозолина. Согласно итоговому протоколу, компания предложила вложить в застройку участка 2,1 млрд руб. при минимальном объеме инвестиций в 1,7 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В конкурсе также планировала участвовать структура ГК «Развитие» Сергея Гончарова — ООО СЗ «ГК Развитие 2». Однако ее заявку отклонили из-за несоответствия требованиям. Компания заявила 49 тыс. кв. м жилья при требуемых 30 тыс. кв. м.

Структура BM-Group как единственный участник торгов подняла стоимость договора КРТ с начальных 720 тыс. до 750 тыс. руб. А еще заявила, что застроит территорию, прилегающую к улицам Дорожной, Магистральной и Студенческой, за 54 месяца. Кроме жилых домов, застройщику предстоит создать объекты благоустройства, проложить коммуникации и озеленить территории.

В феврале воронежский губернатор Александр Гусев одобрил первый проект КРТ за пределами облцентра. Он предполагал строительство 28 тыс. кв. м жилья в 3 км от Бутурлиновки.

О проектах BM-Group в российских райцентрах на 4 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова