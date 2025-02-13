Воронежский губернатор одобрил первый проект КРТ за пределами облцентра

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе заседания регионального градостроительного совета одобрил первый проект комплексного развития территории (КРТ) за пределами облцентра. Он предполагает строительство домов средней этажности общей площадью 28 тыс. кв. м в 3 км от райцентра Бутурлиновка. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский губернатор Александр Гусев одобрил первый проект КРТ за пределами облцентра

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский губернатор Александр Гусев одобрил первый проект КРТ за пределами облцентра

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также глава региона одобрил проект комплексного развития территории в Воронеже, ограниченной улицами Керамическая, Торпедо, Загородная и Подклетенская. Он предусматривает строительство многоквартирных домов высотой не более 25 этажей и общей площадью 378 тыс. кв. м. Также предлагается строительство трех детсадов на 120 мест каждый и реконструкция действующего детского сада № 39 с увеличением его мощности со 160 до 220 мест. Кроме того, в проекте прописано строительство пристройки на 500 учеников к школе № 57.

«По сложившейся практике перечисленные виды работ, а также предоставление помещения для опорного пункта полиции, установление видеофиксации и системы оповещения производится за счет инвестора»,— рассказали в облправительстве.

Помимо прочего, участники градсовета рассмотрели проект КРТ бывшего экскаваторного завода в Воронеже. Он предполагает строительство нескольких домов переменной этажности на 10 тыс. человек. Жилая площадь в нем может составить 18 тыс. кв. м. Также в планах возведение школы на 1 250 учеников.

«Сейчас на бывшем экскаваторном заводе размещено множество небольших производств, склады, развлекательные объекты с высоким уровнем шума. Нам важно обеспечить гармоничное соседство жилых и коммерческих зон, чтобы жители новых кварталов не испытывали дискомфорта от возможного шума или загруженности»,— рассказал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он предложил выкупить ряд участков «по объективной рыночной цене». А также заявил о возможности переезда «небольших предприятий» в особую экономическую зону «Центр» или индустриальный парк «Масловский» в Новоусманском районе на льготных условиях.

Как «Выбор» получил право на комплексное развитие «квартала мойщиков» в Воронеже — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова