В Воронежской области стартовал аукцион на КРТ участка за 1,7 млрд рублей

Администрация Бутурлиновского района Воронежской области объявила аукцион на право провести комплексное развитие территории (КРТ) на сумму 1,7 млрд руб. Это следует из документации торгов. Прием заявок завершается 26 июня, торги состоятся 3 июля.

Речь идет о незастроенном участке в Бутурлиновке площадью 34,1 тыс. кв. м. Территория прилегает к улицам Дорожная, Магистральная и Студенческая.

Начальная цена на право заключение договора о КРТ — 720 тыс. руб. Планируемая площадь квартир в жилых помещениях будущей застройки составляет 30 тыс. кв. м. Кроме строительства жилых домов, застройщику предстоит создать объекты благоустройства, проложить коммуникации и озеленить территории.

В середине мая сообщалось, что структура воронежской ГК «Еврострой» освоит 3 га в Тамбове по договору КРТ.

Егор Якимов