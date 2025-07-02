Объявившего в розыск Владимира Путина петербуржца отправили в психлечебницу
Григория Иваненкова, объявившего в розыск президента России Владимира Путина, отправили в психиатрическую больницу по решению суда. Дело рассматривалось по статье о хулиганстве, совершенном по мотивам политической идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в конце апреля прошлого года Иваненков разместил на стенде военного комиссариата Красносельского района лист формата А4. На нем были фотография и текст, суть сводилась к объявлению в розыск президента России. За помощь в поиске фигурант обещал миллион рублей.
Красносельский районный суд освободил петербуржца от уголовной ответственности. Его отправили на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что проживающему в Санкт-Петербурге украинцу дали десять лет тюрьмы за шпионаж.