Проживающему в Петербурге украинцу дали десять лет тюрьмы за шпионаж

Гражданину Украины Илье Бондарчуку вынесли приговор по делу о шпионаже. Его приговорили к десяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело, возбужденное по ст. 276 УК РФ, рассматривал Ленинградский областной суд. Установлено, что подсудимый с марта 2023 года по июль 2024 года по заданию СБУ вел фото- и видеосъемку объектов и прилегающей территории одного из концернов оборонно-промышленного комплекса России, а также ряда производственных построек.

Бондарчук передавал информацию через мессенджер. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к такому же сроку за шпионаж приговорили гражданина Украины Владислава Сугакова.

Татьяна Титаева