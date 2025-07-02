Летняя загрузка дорог в Новороссийске в 12 раз превышает норму

Летний трафик в Новороссийске превышает нормативную нагрузку на улично-дорожную сеть в 12 раз. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко в эфире «РБК ТВ Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По словам мэра, ежедневно в город въезжает и выезжает около 9,5 тыс. грузовиков, а в сезон отпусков интенсивность движения возрастает кратно. «Глобальное стратегическое решение этой проблемы — Северный обход. Другого решения на сегодняшний день не вижу ни я, ни эксперты, которые причастны к обсуждению этого вопроса»,— подчеркнул господин Кравченко.

Градоначальник также отметил, что в 2024 году инвестиционный портфель города увеличился до 115 млрд руб. (против 90 млрд руб. в 2023 году). Основной акцент сделан на промышленность и логистику, туризм пока занимает не более 5% в общем объеме инвестиций. Годовой турпоток, по оценке мэрии, превысит 1,7 млн человек, с летним пиком в 500 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что к началу нового учебного года в Краснодаре завершат ремонт подъездов к образовательным учреждениям. Особое внимание уделено ямочному ремонту, обновлению тротуаров, нанесению разметки, установке знаков и обеспечению безопасности около школ и детсадов.

Анна Гречко