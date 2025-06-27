В Краснодаре отремонтируют дороги к школам и детсадам до 1 сентября

К началу нового учебного года в Краснодаре завершат ремонт подъездов к образовательным учреждениям. Об этом стало известно на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел замглавы краевой столицы Владимир Архипов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Особое внимание уделено ямочному ремонту, обновлению тротуаров, нанесению разметки, установке знаков и обеспечению безопасности около школ и детсадов, включая новые, которые откроются в этом году. До 1 сентября в городе появятся дорожные надписи «Дети» и «40» у 22 учреждений — сейчас работы ведутся, в том числе, у школ № 42, 47 и гимназий № 23 и 54.

По информации замдиректора департамента транспорта Евгения Белякова, с начала года отремонтировали 309 участков дорог с асфальтобетонным покрытием, работы велись и на гравийных участках — 70 отремонтированы подрядчиками, еще 92 — застройщиками. Установлено 1,5 тыс. дорожных знаков.

Кроме того, участники комиссии обсудили ограничение движения большегрузов, доступ под путепроводами и демонтаж дорожных препятствий, мешающих проезду скорой помощи и пожарных машин. Следующее заседание комиссии запланировано на конец лета.

Анна Гречко