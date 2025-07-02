После обысков задержаны чиновники управления строительной политики Воронежа

Сотрудники правоохранительных органов вчера, 1 июля, после обысков задержали руководителя управления строительной политики Воронежа Евгения Шишкина и главу муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александра Кима. Как рассказали «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах, чиновники были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ на 48 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Завтра, 3 июля, собеседники «Ъ-Черноземье» ожидают, что следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения. По данным «Ъ-Черноземье», ходатайствовать в суд могут сотрудники регионального управления Следственного комитета России.

Обыски в управлении строительной политики прошли после возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при реконструкции Петровской набережной. В его основу легли материалы УФСБ и прокуратуры. По результатам проверки оперативники установили факт хищения более 37 млн руб. при устройстве малых архитектурных форм, которые не соответствовали параметрам, указанным в договорах с подрядчиком.

Первая очередь благоустройства Петровской набережной стоимостью более 1 млрд руб. завершилась в прошлом году, сейчас ведутся работы по второй очереди стоимостью 1,12 млрд. Подрядчиком второй очереди является кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38». Обстоятельства реализации объекта неоднократно подвергалось критике. Весной власти констатировали необходимость проведения дополнительных торгов из-за выявленных нарушений.

Сергей Толмачев