Силовики обыскали управление строительной политики Воронежа

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в управлении строительной политики Воронежа. По информации источников «Ъ-Черноземье», силовиков интересовали обстоятельства реализации проекта реконструкции Петровской набережной.

Обыски при участии сотрудников регионального УФСБ прошли в здании управления строительной политики на улице Кольцовская, в том числе в кабинетах руководителя Евгения Шишкина и главы муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александра Кима. Официальной информации о следственных действиях нет. По информации источников «Ъ-Черноземье», должностные лица участвуют в допросах.

Первая очередь благоустройства Петровской набережной стоимостью более 1 млрд руб. завершилась в прошлом году, сейчас ведутся работы по второй очереди стоимостью 1,12 млрд. Весной этого года городские власти анонсировали объявление торгов на проведение дополнительных работ, в том числе в связи с выявленными нарушениями. «Вести Воронеж» в конце мая сообщали, что воронежская прокуратура внесла в мэрию акты прокурорского реагирования в связи исполнением муниципального контракта на реконструкцию набережной.

Владимир Зоркий