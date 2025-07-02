Как дорожали обращения в суды

Значительное повышение судебных пошлин в сентябре 2024 года вызвало дискуссии в юридическом сообществе и, по мнению многих, создало препятствия к получению судебной защиты. В ноябре 2024 года группа депутатов Госдумы попыталась обжаловать эти поправки в Конституционном суде РФ (КС). Однако КС признал закон конституционным (см. “Ъ” от 10 апреля), хотя и допустил, что заявители по конкретным делам смогут обратиться к нему с жалобой, если у них все же возникнут проблемы с доступом к правосудию.

Изменения, в частности, установили для подачи имущественных исков в арбитражные суды нижний порог госпошлины 10 тыс. руб., тогда как ранее он составлял 3 тыс. руб. Максимальный же размер пошлины был поднят с 200 тыс. до 10 млн руб. Увеличилась и плата за обжалование решения первой инстанции: за апелляционную жалобу физлица должны заплатить 10 тыс. руб., юрлица — 30 тыс. руб., за кассационную жалобу — 20 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

Стоимость обращения в ВС выросла с единых 3 тыс. до 30 тыс. руб. для физлиц и 80 тыс. руб. для юрлиц. При этом подача жалобы еще не гарантирует передачи дела в экономколлегию ВС, где судебные акты нижестоящих инстанций, скорее всего, будут отменены. По данным самого ВС, рассмотрения на уровне экономколлегии в 2024 году удостоились лишь 1,3% дел (491 из 38 276), по остальным заявители получили отказы. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ, в коллегию ВС передаются дела, в которых нижестоящие суды допустили «существенные нарушения» норм материального и процессуального права.