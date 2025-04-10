Пошлины устояли в суде

Конституционный суд (КС) признал обоснованным недавнее повышение судебных пошлин, которое оспаривали депутаты Госдумы. «Необходимость уплаты государственной пошлины при обращении в суд не может быть признана умалением права на справедливое судебное разбирательство»,— говорится в решении суда, опубликованном 10 апреля. КС также не счел нарушением внесение существенной правки в законопроект, уже принятый в первом чтении. Даже существенные изменения нельзя считать отклонением от первоначальной концепции, если они сопоставимы по направленности и объему регулирования, разъяснил суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Законодатель вправе определять размеры судебной пошлины, однако он не может действовать произвольно и обязан учитывать объективно изменившиеся социальные, экономические и иные условия, постановил КС, напомнив, что до последнего повышения пошлины не пересматривали в течение 15 лет. Кроме того, нельзя утверждать, что доступ к правосудию ограничен, так как закон сохраняет и расширяет льготы для уязвимых категорий, а также предусматривает возможность освобождения от уплаты пошлин, их уменьшения, отсрочки или рассрочки по решению суда. Ну и, наконец, в случае полной или частичной обоснованности заявленных в суде притязаний бремя расходов можно переложить на проигравшую сторону, в том числе в зависимости от характера спора — на орган публичной власти, отметил КС.

Напомним, что на нормы Налогового кодекса, согласно которым с сентября 2024 года в несколько раз увеличились размеры госпошлин по судебным делам, в КС пожаловались 90 оппозиционных депутатов Госдумы.

Депутаты доказывали, что рост пошлин ограничивает доступ граждан к правосудию и тем самым нарушает их конституционное право на судебную защиту.

Заявители также оспаривали порядок принятия закона, так как поправки, дополняющие документ статьями об увеличении пошлин, были внесены правительством ко второму чтению, что изменило ранее утвержденную концепцию законопроекта (см. “Ъ” от 19 ноября 2024 года).

Однако КС пришел к выводу, что внесенные изменения не могут расцениваться как противоречащие концепции документа «при сопоставимом по направленности и объему регулирования содержании законопроекта».

Кроме того, напомнил суд, спорная поправка была вынесена на отдельное голосование и принята необходимым большинством голосов после обсуждения (против выступили три депутата). Отсутствие заключения правительства в данном случае тоже нельзя считать изъяном, поскольку законодательная инициатива им же и была разработана.

Отметим, что дело о судебных пошлинах не единственная жалоба, в которой претензии предъявляются к процедуре принятия закона. Подобные аргументы приводятся, например, в жалобе на закон о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения, которая также инициирована депутатами и находится на рассмотрении КС.

Споры о том, что можно считать отходом от концепции законопроекта при принятии его во втором чтении, продолжаются уже не первый год, напоминает представитель правительства в КС Михаил Барщевский: «КС по этому вопросу занял понятную позицию о том, что концепция — это все-таки основная идея, а не количественные детали. Что касается размеров госпошлины, то это вопрос экономический, а не юридический, и лично я не могу его комментировать. Но радует, что и в этом вопросе КС согласился с точкой зрения правительства».

В своем постановлении КС дает понять, что суды также ответственны за доступ граждан к правосудию, поскольку именно им дано право принимать решения об освобождении или отсрочке от уплаты пошлин.

На поддержку могут рассчитывать не только граждане с низкими доходами, но и оказавшиеся «в конкретный момент в тяжелой жизненной ситуации» — пострадавшие от стихийных бедствий, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации, военного положения или контртеррористической операции, отметил КС. Он также не исключил возможности вернуться к вопросу о пошлинах, если обнаружится, что проблемы с доступом к правосудию у граждан все-таки возникают.

«Я считаю, что это постановление наша большая победа,— говорит один из авторов текста жалобы, адвокат Максим Сикач. — Есть все основания обобщить факты нарушений права на судебную защиту по всей стране и дойти до КС вновь, с коллективной жалобой».

Анастасия Корня