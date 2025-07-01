Телефонный разговор Путина и Макрона продлился два часа

Первый за три года телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона продлился два часа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис французского президента.

По данным агентства, господин Макрон призвал президента России к прекращению огня на Украине и началу переговоров об окончании конфликта. «Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств»,— сказано в сообщении пресс-службы Кремля об итогах разговора двух лидеров.

Также главы стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы. Это был первый разговор президентов России и Франции почти за три года.