Cуды сменились на переправе

Уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в хищении 216 млн руб. при покупке двух паромов для Крымской переправы, а также 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц», рассмотрит Мосгорсуд. Такое решение было принято в ходе предварительного слушания. Формальным поводом стало наличие в деле документа, составляющего гостайну. Защита выступает против, уверяя, что «дело требует гласности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замминистра обороны Тимур Иванов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший замминистра обороны Тимур Иванов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ожидалось, что ключевым вопросом заседания в Хамовническом райсуде, проходившего в закрытом режиме, станет ходатайство адвокатов о возвращении дела прокурору, а фактически — на доследование. Его планировали заявить защитники Тимура Иванова. Однако представители Генпрокуратуры смешали все карты. Прокурор Игорь Потапов, известный по участию в процессе экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, и его коллега заявили ходатайство о продлении на полгода срока содержания под стражей проходящего вместе с господином Ивановым по делу бизнесмена Антона Филатова, а также о направлении дела по подсудности в Мосгорсуд.

Первое ходатайство было мотивировано тем, что основания для ареста господина Филатова «не изменились и не отпали». Его заключили в СИЗО 26 апреля 2024 года, поскольку следствие сочло, что фигурант нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, отправившись в командировку в Китай. Сам господин Филатов утверждал, что неоднократно ездил за рубеж по работе с разрешения следствия, так было и в последний раз. Адвокаты просили ходатайство прокуратуры отклонить, избрав подсудимому любую более мягкую меру пресечения, включая домашний арест или запрет определенных действий.

Вторую просьбу — о передаче дела в Мосгорсуд — гособвинители мотивировали наличием в его материалах некоего государственного документа, составляющего, по их словам, гостайну. Дело в том, что в соответствии со ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие гостайну, должны рассматривать суды города федерального значения, в данном случае Мосгорсуд.

Против передачи дела возразили защитники подсудимых. Так, по словам адвоката Тимура Иванова Мурада Мусаева, на протяжении девяти лет, что расследовалось дело, вопрос о секретности документа не поднимался, с ним открыто знакомились адвокаты, не имеющие соответствующего допуска. «Теперь же прокуратура ни с того ни с сего решила считать этот документ страшной тайной и на этом основании просит передать дело из районного суда в Мосгорсуд. Мы уверены, что следующий шаг наших оппонентов — ходатайство о слушании дела в закрытом режиме. Мы же считаем, что это дело требует гласности»,— сказал защитник.

Он заявил, что ни один из 75 томов уголовного дела не содержит документов, составляющих гостайну, и ни на одном документе нет грифа «секретно».

В этой связи господин Мусаев расценил заявленное ходатайство как попытку «скрыть детали дела не только и не столько от общественности, сколько от высших должностных лиц государства».

«Мы допускаем: наверх доложено, что Иванов преступник, украл деньги, выделенные на паромы, а если будет открытый процесс, то все — сверху донизу — узнают, что это неправда, что Иванов никакой не преступник, поэтому процесс и решили закрыть от людских глаз. Мы считаем, что это грубо нарушает закон»,— заявил господин Мусаев. За слушание дела в районном суде в открытом режиме высказались и сами подсудимые — Тимур Иванов и Антон Филатов.

Однако, взвесив доводы сторон, судья Марина Сырова оба ходатайства прокуратуры удовлетворила. Она передала дело в Мосгорсуд, а Антона Филатова оставила в СИЗО еще на шесть месяцев. Стоит отметить, что Тимур Иванов также находится под стражей. Однако по делу «о паромах» мера пресечения ему не избиралась — с 24 апреля он сидит в «Лефортово» по обвинению в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. По этому делу расследование не окончено. Вину в коррупции господин Иванов отрицает.

Также он не согласен с обвинениями по делу, которым теперь займется Мосгорсуд. В его рамках бывшему военачальнику инкриминируется два эпизода растраты в особо крупном размере и легализации похищенного (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Оно касается приобретения в Греции в апреле—октябре 2015 года с помощью зарегистрированной в Гонконге офшорной компании «Туринвест сервисиз лимитед» двух паромов для Керченской переправы за €12,4 млн. Их закупка была поручена подведомственному Минобороны ООО «Оборонлогистика», деятельность которого в то время курировал Тимур Иванов, являвшийся руководителем АО «Оборонстрой». «Оборонлогистику» же возглавлял Антон Филатов. Следствие полагает, что в результате сделки государству был причинен ущерб на сумму 216 млн руб. Это произошло из-за разницы в курсе евро, на которые закупались корабли.

Также отдельно господину Иванову вменяется в вину причастность к растрате в 2016 году €45 млн (в то время 3,9 млрд руб.). Деньги были выведены из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи валюты. Агентство по страхованию вкладов, ставшее правопреемником лопнувшего банка, и представители компании «Оборонстрой» заявили в рамках дела иски на сумму более 4 млрд руб.

Мария Локотецкая