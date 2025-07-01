Чем известен бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов

Мосгорсуд 1 июля приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Он был признан виновным в двух эпизодах растраты и в легализации преступных доходов. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности «прикладная математика» (1997) и Международную академию маркетинга и менеджмента по специальности «экономика и финансы» (2004). Кандидат экономических наук. В 2011 году защитил диссертацию на тему «Финансово-организационные модели проектов сооружения АЭС».

С 1999 по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны: в 1999–2002 годах был советником департамента сооружения атомных объектов Министерства РФ по атомной энергии, в 2002–2006 годах — советником первого заместителя гендиректора по экономике и финансам — исполнительного директора концерна «Росэнергоатом», в 2006–2010 годах — вице-президентом, затем первым вице-президентом ЗАО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговая компания госкорпорации «Росатом» по строительству объектов ядерной энергетики за рубежом).

В 2008–2009 годах был заместителем председателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС». Компанией в этот период руководили Евгений Дод и Борис Ковальчук. С 2008 по 2012 год был советником министра энергетики РФ Сергея Шматко. С 2009 по 2012 год занимал должность гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго России.

В 2012 году несколько месяцев занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. В этот период губернатором области был Сергей Шойгу.

В 2013 году стал гендиректором АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны РФ. Компания специализируется на строительстве жилья для военнослужащих, а также социально значимых и стратегических объектов военного назначения, объединяет предприятия в сфере проектирования, строительства, производства, логистики и энергетики.

Глава «Оборонстроя» сумел выполнить несколько поручений особой важности, о которых докладывалось лично президенту РФ Владимиру Путину. В частности, его компании удалось в 2014 году за три месяца построить Севастопольское президентское кадетское училище, а в 2015 году — завершить строительство парка «Патриот», на открытии которого присутствовал президент. В ноябре того же года глава государства присвоил господину Иванову звание «Заслуженный строитель РФ».

В 2016 году указом президента РФ был назначен заместителем министра обороны РФ. Отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году курировал строительство 16 медицинских центров Минобороны для лечения пациентов.

В 2019 году вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России», издание оценивало семейный доход господина Иванова в 136,7 млн руб.

Женат третьим браком на экс-телеведущей Марии Китаевой. В 2010–2012 годах она работала на ВГТРК, в 2011 году вела прямую линию с Владимиром Путиным. В 2012 году стала советником министра обороны РФ. Родной брат Марии Денис Китаев — владелец компании Vesper, девелопера в сфере элитной недвижимости. Вторая жена — Светлана Иванова (урожденная Захарова), предприниматель, владелица Metropol Fashion Group, экс-ведущая телевизионной программы «Снимите это немедленно!» на канале СТС. В браке родились две дочери. В 2009 году в журнале GQ вышло интервью ее бывшего мужа — бизнесмена Михаила Маниовича. Господин Маниович рассказывал журналистке Ксении Собчак, что отговаривал Тимура Иванова жениться на Светлане, поскольку тот «не потянет» ее потребности с финансовой точки зрения: «Моя жена требует минимум 50 тысяч дохода в месяц!»

В 2022 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) опубликовал материал о роскошной жизни Тимура Иванова и его бывшей супруги.

После начала СВО Тимур Иванов находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и ряда других стран. «Официальный журнал Европейского союза» в октябре 2022 года писал, что Тимур Иванов занимает десятое место в общей иерархии российского военного руководства и отвечает за закупки военной продукции и строительство военных объектов.

24 апреля 2024 года арестован, были возбуждены уголовные дела о взятке на сумму свыше 1,2 млрд руб. и хищении более 4,2 млрд руб. Вину бывший замминистра не признал.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, другими медалями. Действительный государственный советник РФ I класса (2019). Герой ЛНР (2022).