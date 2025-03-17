Тимуру Иванову не хватило экспертиз

Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру второе уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в хищении 216 млн руб. при покупке в 2015 году двух паромов для Крымской переправы, а также около 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц». Защита фигуранта и проходящего вместе с ним обвиняемым бизнесмена Антона Филатова настаивала не невозможности судебного разбирательства, ссылаясь на то, что в ходе расследования были допущены грубые ошибки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Еще до начала предварительного слушания, которое по закону прошло за закрытыми дверями, защита второго подсудимого, Антона Филатова, направила в Верховный суд через канцелярию Мосгорсуда ходатайство об изменении территориальной подсудности дела. Адвокаты просили передать его в Мособлсуд. Они ссылались на публикацию в одном из Telegram-каналов о том, что в Мосгорсуде дело планируется рассмотреть в максимально сжатые сроки. Однако там не сочли просьбу мотивированной и вернули ходатайство без рассмотрения.

После этого в самом начале слушания уже сам господин Филатов заявил отвод судье Мосгорсуда Сергею Подопригорову на том основании, что он ранее продлевал ему арест и посчитал, что представленные следствием «материалы свидетельствуют об имевших место событиях преступлений и обоснованных подозрениях о причастности к ним» предпринимателя. Подсудимый счел, что судья уже высказал мнение о сути предъявленного ему обвинения, однако господин Подопригоров не нашел оснований для самоотвода.

Ключевым же вопросом предварительного слушания стало ходатайство адвокатов о возвращении дела прокурору, а фактически на доследование.

Его инициаторами выступили защитники Тимура Иванова. Адвокат Мурад Мусаев, в частности, утверждал, что было нарушено право обвиняемого, которому не предоставили все тома уголовного дела для ознакомления, на защиту.

По мнению защитника, следствие торопилось «затолкать дело в суд», так как десятилетний срок давности по нему истекает уже в конце 2025 года. В этой связи расследование самого дела после предъявления господину Иванову обвинения в октябре 2024 года в двух эпизодах растраты в особо крупном размере и легализации похищенного (ч. 4 ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ) уложилось всего в несколько дней. Аналогичное обвинение предъявлено господину Филатову.

Господин Мусаев в ходатайстве также упомянул, что статус обвиняемого Тимур Иванов приобрел на девятом году с момента возбуждения дела.

Он дал следствию развернутые показания, сообщив о ранее неизвестных обстоятельствах. По его словам, несмотря на то что они противоречили показаниям других лиц, в частности господина Филатова, следствие не захотело их проверить. Также оно не пожелало назначить по делу финансово-экономическую экспертизу. Вместе с тем исследование, по мнению защиты, позволило бы доказать невиновность Тимура Иванова как минимум по одному из двух эпизодов.

Он касается приобретения в Греции в апреле—октябре 2015 года с помощью зарегистрированной в Гонконге офшорной компании «Туринвест Сервисиз Лимитед» двух паромов для Керченской переправы за €12,4 млн. Сделка была поручена подведомственному Минобороны ООО «Оборонлогистика», деятельность которого в то время курировал Тимур Иванов, являвшийся руководителем АО «Оборонстрой». «Оборонлогистику» же возглавлял Антон Филатов. Следствие полагает, что в результате покупки государству был причинен ущерб на сумму 216 млн руб. Это произошло из-за разницы в курсе евро, на которые закупались корабли. Кредитные средства для этого выделил банк «Интеркоммерц», которому ссуженные деньги позже возместили из бюджета. Сделано это было лишь спустя несколько месяцев, когда курс евро значительно вырос и валюту для возврата банку пришлось покупать по совсем иному курсу.

Как указал адвокат Мусаев, следствие исходило из стоимости паромов в €12,448 млн в рублевом эквиваленте.

Однако, согласно выписке с банковского счета, компания «Туринвест» не только купила корабли, но и понесла другие существенные затраты. Например, почти €850 тыс. она заплатила компании «Атлантидес» за их подготовку и доставку. Таким образом, «Туринвест» дополнительно к цене покупки потратил на страхование, дооборудование, обслуживание, подготовку и доставку паромов свыше €1,13 млн. По мнению защитника, экспертиза позволила бы установить, что прямые и косвенные затраты «Туринвеста» составили более €13,5 млн, то есть на €1 млн больше, чем ООО «Оборонлогистика» заплатило за паромы. В таком случае уголовное преследование господина Иванова подлежало бы прекращению, отметил господин Мусаев.

Напомним, что господам Иванову и Филатову вменяется в вину также растрата в 2016 году €45 млн (в то время 3,9 млрд руб.) из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи валюты. В рамках дела АСВ и представители «Оборонстроя» заявили иски на сумму более 4 млрд руб. На следствии фигуранты вину не признали.

Отклонив ходатайство защиты, против которого выступило обвинение, судья назначил рассмотрение дела по существу и в открытом режиме на 24 марта. Напомним, что господин Иванов обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 млрд руб., которую также отрицает.

Мария Локотецкая