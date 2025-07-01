Корпорация развития намерена самостоятельно достраивать две школы

Корпорация развития Нижегородской области 24 июня инициировала расторжение договоров о строительстве двух школ в Нижнем Новгороде и Дзержинске с ООО «АМТ-Групп», срывавшим сроки строительства этих социальных объектов.

«В настоящее время экспертной организацией проводится комплексное обследование школ на предмет объема и качества выполненных работ», — сообщили в корпорации, отметив, что возьмут на себя функции генерального подрядчика по достройке школ. Также областная компания подала заявление в прокуратуру с просьбой проверить хозяйственную деятельность «АМТ-Групп» и готовит другие исковые заявления.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», у новосибирского подрядчика налоговая служба 27 июня приостановила операции по счетам из-за большой задолженности по налогам.

Иван Сергеев