У подрядчика по строительству двух нижегородских школ заблокировали счета

В Новосибирске налоговые органы приостановили операции по расчетным счетам ООО «АМТ-Групп». Эта компания является генподрядчиком у Корпорации развития Нижегородской области по строительству новых концессионных школ в Дзержинске на улице Клюквина и в Нижнем Новгороде на Космической улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

По данным Федеральной налоговой службы, блокировка банковских операций по счетам «АМТ-Групп» была введена 27 июня из-за задолженности по налогам. Отрицательное сальдо на едином налоговом счете компании составило 127,9 млн руб.

В мае на отчете в областном заксобрании гендиректор Корпорации Игорь Ищенко отмечал, что с этим подрядчиком есть сложности и не исключен риск того, что школу на 1,1 тыс. мест в Дзержинске не сдадут к 1 сентября 2025 года. Однако заказчик предпринимает все усилия для того, чтобы этого избежать.

По информации «Ъ-Приволжье», завтра сотрудники Корпорации развития Нижегородской области намерены встретиться в Дзержинске с родителями и представителями городской администрации, чтобы обсудить проблемы с достройкой школы с бассейном. По итогам этой встречи будет принято решение о дальнейших действиях областного заказчика.

Иван Сергеев