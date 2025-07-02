Роботов отправят по НИОКР

Производители и заказчики промышленных роботов смогут получить субсидии на НИОКР размером до 2,5 млрд руб. Сейчас требованием по предоставлению подобных льгот становится условие получения от двух до пятикратного объема продаж от суммы полученного финансирования, что может быть затруднительно на медленно растущем рынке. Однако производители роботов подобные меры поддерживают — их собственные затраты на исследования и разработку исчисляются сотнями миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с документом Минпромторга, посвященном мерам поддержки отрасли промышленной робототехники, представленном на ПМЭФ-2025 замглавы министерства Михаилом Ивановым. Из него следует, что в 2026 году российским производителям промышленной робототехники и комплектующих для нее будет предоставляться субсидия на погашение займов, предоставленных Фондом развития промышленности (ФРП). Кроме того, в документе перечислены новые субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР):

для производителей роботов (компенсация до 70% затрат, на три года);

в области электронного машиностроения (до 90%, 500 млн руб. в год и до 2,5 млрд руб. на весь срок реализации);

заказчикам на проведение НИОКР (до 2 млрд руб. и на срок до пяти лет).

В Фонде развития промышленности “Ъ” объяснили, что размер финансирования проектов составляет от 20 млн до 1 млрд руб. на срок до пяти лет, при базовой ставке по программе в 5% годовых, которую можно снизить до 3% или 1%. «Предприятия, получившие финансирование на изготовление промышленных роботов, а также станкоинструментальной продукции, вправе подать заявку в Минпромторг России для участия в отборе на получение субсидии из бюджета на погашение займа ФРП»,— заявили в ФРП. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

Ранее “Ъ” писал, что финансирование федерального проекта по промышленной робототехнике планируется сократить на 1,7 млрд руб. с изначально запланированных 5,6 млрд руб. Одновременно Минпромторг на год снизил требования по локализации отечественных производителей промышленных роботов, чтобы увеличить число компаний, которые могут рассчитывать на меры поддержки. Сейчас им соответствует только одна, а средний уровень локализации на рынке составляет 60–70% (см. “Ъ” от 21 мая).

Как правило, в рамках субсидии обязательства заключаются в выполнении двух-трех или пятикратного объема продаж от суммы полученного финансирования, например, роботизированных решений, за период в несколько лет, объясняет глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления (объединяет 60 компаний) Евгений Дудоров. «Но главное — точность. Даже мелкая ошибка в документах может привести к отказу без права доработки. Это усложняет процесс и является огромной проблемой»,— объясняет гендиректор компании Technored Артем Лукин.

«Если компания не выполняет условия предоставления субсидии, то она может обосновать, почему не выполнила условия, и получить отсрочку или же вернуть полученные средства,— объясняет директор по развитию компании "Робопро" Константин Толстой.— Разработка роботов требует очень высоких начальных инвестиций, которые окупаются только со временем, и без господдержки такие деньги привлекать очень сложно, речь идет о сотнях миллионов рублей». Господин Лукин оценивает среднегодовой объем инвестиций в НИОКР в его компании в более 100 млн руб., поэтому максимальная сумма субсидии в 500 млн руб. «адекватна» для крупных разработчиков.

«Субсидии и другие меры поддержки Минпромторга являются значимой для производителей опорой при планировании окупаемости производственных линий»,— заявляет гендиректор «Завода роботов» Александр Горькуша. Господин Толстой добавляет, что меры по НИОКР не смогут повысить рентабельность производства российских промышленных роботов: больше поможет реальный и понятно прогнозируемый в разрезе трех-пяти лет спрос с рынка. «Интереса стало больше, но сейчас мы не видим взрывного спроса, так как ситуация с "дорогими" деньгами не способствует инновационным проектам»,— заключает он.

Алексей Жабин