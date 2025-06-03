Молодой рабочий класс

Глобальная промышленность переживает трансформацию, связанную с переходом к «Индустрии 4.0» и автоматизацией производств. В условиях кадрового дефицита и замедления экономического роста роботизация становится ключевым фактором устойчивого развития. Россия ставит цель войти в топ-25 стран по плотности роботизации к 2030 году, однако пока значительно отстает от мировых лидеров. Что российские предприятия делают для повышения роботизации производств и каких стимулов им не хватает — в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Россия рассчитывает увеличить к 2030 году показатель плотности роботизации с 19 до 194 роботов на 10 тыс. работников. Для этого необходимо нарастить парк промышленных роботов с 12,8 тыс. до 125 тыс. единиц, обеспечив среднегодовой рост на 38%, следует из исследования трендов промышленной роботизации Kept, с которым ознакомился «Ъ-Review».

Сегодня лидерами промышленной роботизации являются Китай, Япония, США, Южная Корея и Германия. На эти страны приходится 75% мирового парка роботов. Китай лидирует с 51% новых установок в 2023 году. А к 2027 году прогнозируется внедрение 600 тыс. роботов ежегодно во всем мире.

Объем продаж промышленных роботов оценивается аналитиками Kept в $16,5 млрд.

50% продаж приходится на четырех крупнейших производителей роботов для промышленности. Это шведско-швейцарская ABB, немецкая KUKA, японские FANUC и Yaskawa. Китайские компании, к примеру ESTUN, также активно развиваются и стремятся занять свою долю на этом рынке, но пока значительно отстают в технологичности.

Согласно общему консенсусу, основные задачи, которые роботы помогают решать в промышленных сферах,— это рост эффективности производства, повышение его энергоэффективности и проблема дефицита кадров, с которой предприятия сталкиваются во всем мире. В связи с этим роботизация затрагивает все больше сфер. Относительно новый пока тренд, например, применение роботов в логистике и фармацевтике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Китай стал мировым лидером промышленной роботизации в последние десять лет. В стране были реализованы масштабные программы поддержки этого направления и создавались государственные стимулы для развития и внедрения роботов. Например, государственная стратегия поддержки высокотехнологичных предприятий, в том числе малых,— программы «Сделано в Китае 2025» и «Маленькие гиганты»; привлечение иностранных производителей и развитие собственных технологий; налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль для хайтек-компаний до 15%, субсидии, льготные кредиты; создание и поддержка научных центров (сейчас их более 40) и тесное сотрудничество с университетами. Как следствие, Китай увеличил внедрение с 23 тыс. новых роботов в год в 2012-м до 276 тыс. новых установленных роботов в 2023-м, а плотность роботизации — до 470 роботов на 10 тыс. работников. Это второй показатель в мире после Южной Кореи.

Ситуация в России

Россия сейчас находится на 43-м месте в мире по плотности роботизации и числу активных роботов на промышленных предприятиях: 19 роботов на 10 тыс. работников, парк роботов насчитывает менее 13 тыс. единиц. Преимущественно роботы задействованы в автомобильной, металлообрабатывающей и пищевых отраслях. Есть, безусловно, примеры успешной промышленной роботизации. Например, Тихвинский вагоностроительный завод автоматизировал сварку, сократив время выполнения работ в семь раз, «Воронежстальмост» роботизировал 50% сварочных процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

И кажется, что положение дел в российской промышленности таково, что роботизация, причем быстрая и массовая, ей просто жизненно необходима.

К 2030 году, по оценкам Kept, нехватка кадров в промышленности может достичь 800 тыс. человек. Производительность труда в России уже сейчас в пять-шесть раз ниже, чем в Германии или США, в которых высока степень роботизации производства. Процесс роботизации российской промышленности значительно замедлен санкционными ограничениями — российские робототехники до сих пор зависимы от импортных компонентов, а значит, и от новых ограничений и колебания курсов валют. Все это также делает российских роботов неконкурентоспособными по цене. Дополнительным стоп-фактором становится и недостаточное число компаний-интеграторов. Сейчас их 120, и они внедряют 1,6 тыс. роботов ежегодно, тогда как для того, чтобы Россия достигла своей цели — 125 тыс. роботов к 2030 году, ежегодно необходимо внедрять более 40 тыс. роботов.

Достижение целей по роботизации требует комплексного подхода: увеличения производства, роста числа интеграторов и активного внедрения роботов предприятиями. Опыт Китая показывает, что успех возможен при сочетании системной государственной поддержки, международного сотрудничества и фокуса на инновации.

Что уже делают российские предприятия

В 2024 году инвестиции металлургической отрасли России в цифровизацию оцениваются в 40–50 млрд руб. В 2025 году ожидается рост до 60–70 млрд руб., приводит данные глава холдинга «SNDGLOBAL, контрактная разработка электроники» Ольга Квашенкина. В 2024 году российский рынок промышленного ПО вырос почти на 18% и достиг объема 60 млрд руб., рассказывает гендиректор облачного провайдера Nubes Василий Степаненко.

Основные направления инвестиций:

Автоматизация производственных процессов: внедрение роботизированных систем для сварки, транспортировки и контроля качества продукции.

Цифровые двойники и предиктивная аналитика: создание виртуальных моделей производственных процессов для оптимизации и прогнозирования технических сбоев.

Цифровая логистика и управление цепочками поставок, нацеленные на внутренние процессы и взаимодействие с поставщиками. Например, используются WMS-системы (управление складом), RFID-метки и ИИ-алгоритмы для прогнозирования потребностей.

Автоматизация проектирования и конструкторских работ.

Инвестиции в CAD/CAE-системы и PLM-платформы — они особенно необходимы, если предприятия нацеливаются на экспорт.

Кибербезопасность: обеспечение защиты данных в условиях расширения цифровой инфраструктуры.

Уход ряда ключевых технологических компаний с российского рынка, безусловно, создал определенные трудности. Нарушились налаженные цепочки поставок оборудования, возникли вопросы с технической поддержкой и обновлением программного обеспечения, признают российские промышленники. Но это стало стимулом для развития российских разработок и поиска альтернатив. «Отечественные решения сейчас активно развиваются, появляются новые поставщики. Основные направления — автоматизация производственных процессов, цифровая аналитика и системы мониторинга оборудования, обеспечивающие снижение простоев, повышение точности и устойчивости процессов»,— рассказывает представитель «Русала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2025 году «Северсталь» инвестирует 13 млрд руб. в проекты в сфере информационных и цифровых технологий. Основной фокус компании остается на развитии импортонезависимых отраслевых систем, совместной разработке открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), разработке цифровых решений для оптимизации производства и повышения промышленной безопасности, а также на обеспечении бесперебойного функционирования всех систем, поддерживающих основную цепочку создания стоимости.

«Северсталь» рассматривает роботизацию как большую стратегическую программу со значительным потенциальным эффектом. «Мы смотрим на роботов-помощников в том числе с точки зрения устранения рисков травматизма и тяжелых условий труда. Сейчас действуют 15 робототехнических комплексов, в 2025 году будут запущены 16 пилотных проектов в области промышленной роботизации, которые планируется внедрить на площадках компании до конца 2026 года. Это проекты в области роботизированной сварки, контроля качества и исключения смертельных рисков, а также удаленного управления кранами. В будущем мы планируем кратно увеличивать количество подобных проектов. Также мы уже провели тестирования различных мобильных роботов для переноски грузов и погрузочно-разгрузочных работ»,— говорит представитель «Северстали».

В 2024 году инвестиции ММК в цифровизацию производства составили 550 млн руб. Компания реализовала 11 цифровых проектов, направленных на повышение эффективности производственных и бизнес-процессов. С 2020 по 2025 год были успешно завершены 95 цифровых проектов, половина — с использованием искусственного интеллекта. В рамках нового пятилетнего цикла стратегии ожидается рост числа таких проектов и планируется кратное увеличение экономического эффекта от внедрения новых решений.

Компании удалось довольно успешно заменить некоторые зарубежные технологии, а также найти аналоги у партнеров из дружественных стран. «В рамках программы импортозамещения комбинат перешел на российскую корпоративную сервисную шину InpolusESB, что обеспечило повышенную надежность и стабильность информационных систем. Кроме того, ММК активно ведет разработку единой MES (Manufacturing Execution System, система управления производственными процессами). ММК также продолжает переход на отечественную операционную систему и в ближайшие несколько лет переведет на российское ПО около 13 тыc. единиц компьютерного оборудования. Для аналитики данных выбрана китайская платформа FineBI»,— приводят примеры в ММК.

На предприятиях компании автоматизировано 349 процессов в 16 функциональных направлениях, экономический эффект от внедрения программных роботов превысил 730 млн руб.

Что будет с людьми

На предприятиях металлургической отрасли России функционирует около 2 тыс. промышленных роботов. Они выполняют задачи по автоматизации сварочных работ, погрузочно-разгрузочных операций и контроля качества продукции. Пока с их помощью удалось повысить производительность на 15–25% за счет ускорения процессов и снижения простоев, а также снизить долю брака на 10–15% благодаря высокой точности роботизированных систем, говорит Ольга Квашенкина.

Безусловно, проблема дефицита кадров сегодня является одной из ключевых, сходятся во мнении опрошенные промышленные компании и эксперты. «Цифровые технологии — это один из инструментов для ее решения. Оценить текущий дефицит кадров в отрасли точной цифрой довольно сложно, поскольку ситуация постоянно меняется и зависит от конкретных задач и целей, которые ставят перед собой компании»,— говорит представитель ММК.

Говоря о цифровизации в российской промышленности, очень часто поднимается вопрос о социальных обязательствах компаний, особенно в части обеспечения занятости в регионах.

Но компании полагают, что это не проблема. «Дефицит кадров — объективная реальность, особенно в высокотехнологичных и рабочих профессиях. Именно поэтому автоматизация становится не просто трендом, а вынужденной мерой. Мы видим, что технологии позволяют перекрывать часть дефицита, особенно в тех сегментах, где требуются монотонные или физически тяжелые операции. И потенциал в этом направлении значительный — в этом смысле цифровизация становится важным элементом устойчивости производства. Автоматизация для нас не означает сокращения, она означает повышение квалификации сотрудников, их переход на более сложные и ответственные задачи. Мы активно инвестируем в обучение, и это позволяет нам сохранять занятость в регионах»,— поясняют в «Русале».

Внедряя технологии безлюдного производства, в первую очередь компания стремится сократить присутствие человека в зонах с высоким уровнем риска. В перспективе роботы должны значительно облегчить труд в шахтах, горячих цехах и на других площадках, подчеркивают в «Северстали». Сегодня на предприятиях «Русала» задействован ряд промышленных роботов, выполняющих рутинные, тяжелые или вредные операции: от сборки до сварки и упаковки. Их основная задача не заменить человека, а снять с него физическую нагрузку и обеспечить стабильность качества. В ряде процессов благодаря роботизации производительность возросла на 15–30%. При этом персонал на сокращается, а переобучается для управления новыми технологиями, подчеркивают в компании.

По оценкам SNDGLOBAL, цифровые технологии могут закрыть лишь до 30% кадрового дефицита.

Зачем промышленности нужны роботы

По оценке НРА, инвестиции в робототехнику могут принести компаниям экономию 3–5% маржи по EBITDA. Спектр применения такой техники очень широк: от простых решений в виде складской техники и обходчиков труб до полностью автоматизированных бизнес-процессов в коксохимическом и сталеплавильном производствах, говорит управляющий директор рейтинговой службы агентства Сергей Гришунин. Это те инвестиции, которые компании продолжают делать даже в условиях высокой ключевой ставки, подчеркивает он.

«Но иллюзий быть не должно: массовые инвестиции начнутся, только если будет отдача от этих инвестиций. Поэтому для повышения производительности должны быть конкретные стимулы: внедрил роботов, повысил производительность, получил налоговую скидку. Пока же крупная автоматизация, роботизация дорого обходятся, особенно в металлургии, окупаемость ее — за рамками пяти-семи лет. Без спецмер вряд ли это возможно, или роботы должны подешеветь настолько, чтобы их срок окупаемости снизился»,— заключает исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Полина Трифонова