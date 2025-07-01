USAID прекратило реализацию программ иностранной помощи

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве. Отныне курировать их будет Госдеп. В ведомстве рассчитывают, что новая модель, разрабатываемая американским руководством, позволит Штатам противодействовать «эксплуататорской модели помощи Китая».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Magana / AP Фото: Jose Luis Magana / AP

«С 1 июля USAID официально прекратит оказание зарубежной помощи,— говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Госдепартамента на портале Substack. — Программы иностранной помощи, которые соответствуют политике администрации и продвигают американские интересы, будут администрироваться Государственным департаментом, который обеспечит их большую подотчетность, стратегическую направленность и эффективность».

В Госдепе заверили, что в дальнейшем помощь США будет «адресной и ограниченной по времени». Отныне американское руководство будет «отдавать предпочтение тем странам, которые продемонстрировали как способность, так и готовность помогать самим себе». Ресурсы будут направляться в те области, где «смогут оказать эффект мультипликатора и катализировать устойчивый частный сектор, включая американские компании и глобальные инвестиции».

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, в рамках новой стратегии США намерены создать «более гибкую и динамичную систему фондов поддержки», «устранить бюрократические процедуры для более быстрого движения и реагирования на кризисы в режиме реального времени», а также «внедрить новые критерии эффективности для количественной оценки воздействия».

В Госдепе также подчеркнули, что новая модель «позволит занять более сильную позицию для противодействия эксплуататорской модели помощи Китая».

25 января USAID заморозило большинство своих программ на 90 суток по приказу Госдепа. Марко Рубио 10 марта сообщил о закрытии 83% программ агентства. В конце марта Госдеп и USAID уведомили Конгресс о намерении провести реорганизацию.

Анастасия Домбицкая