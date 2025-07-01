Основные работы на транспортной развязке в Кудрово намерены завершить до конца года

До конца текущего года планируется завершить основные работы по строительству транспортной развязки в Кудрово. Об этом по итогам выездной проверки объекта с участием главы комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Дениса Седова 1 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

«Будет большая развязка, запланировано спрямление дорожной сети, то есть не петляний, где люди теряли там массу времени на стояние в пробках. Будет построен подземный пешеходный переход для безопасности наших жителей, и велодорожки, и освещение. То есть комплексный большой проект, который и для обеспечения подхода к торгово-развлекательному комплексу и для обеспечения выезда и въезда на территорию района Кудрово»,— прокомментировал господин Седов.

В администрации Ленобласти уточнили, что в рамках строительства на объекте планируется проложить 6,5 км дорог и развязок, возвести новый путепровод над Мурманским шоссе и реконструировать старый.

Напомним, что развязку в Кудрово строят на 12-м км федеральной трассы «Кола». После открытия движения на новом путепроводе подрядчик сконцентрируется на реконструкции существующего, устройстве подземного перехода и расширении дороги 4-6 полос.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что строительство развязки в Кудрово и дороги в Мурино, которая в будущем соединит КАД с трассой Санкт-Петербург — Матокса, ведут с опережением графика.

Андрей Цедрик