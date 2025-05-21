Строительство развязки в Кудрово и дороги в Мурино ведут с опережением графика

Зампред правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин проверил ход строительства развязки в Кудрово и дороги в Мурино, сообщает пресс-служба правительства региона 21 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Все настроены на сдачу объектов с опережением плановых сроков. Ввод в эксплуатацию повысит качество жизни ленинградцев в Кудрово и Мурино: появятся альтернативные выезды, а до Петербурга можно будет доехать значительно быстрее»,— сказал господин Харлашкин.

Отметим, что развязку в Кудрово строят на 12-м км федеральной трассы «Кола». После открытия движения на новом путепроводе подрядчик сконцентрируется на реконструкции существующего, устройстве подземного перехода и расширении дороги 4-6 полос.

В Мурино строящаяся дорога в будущем соединит КАД с трассой Петербург — Матокса, минуя загруженные участки в городе. Жители смогут оценить первые результаты в июне-августе когда откроется рабочее движение от кольцевой до Петровского проспекта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что присоединения молодых областных городов Мурино и Кудрово, а также Всеволожска к Петербургу не произойдет.

Андрей Маркелов