Путин выразил соболезнования семьям погибших при ударе БПЛА по заводу в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что доложил Владимиру Путину о ситуации в Ижевске, где БПЛА атаковал завод. В результате удара погибли, по последним данным, три человека, госпитализированы 35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Бречалова, глава государства выразил соболезнования семьям погибших. «Я буквально час назад говорил с президентом... Он выражает соболезнования, — сообщил глава региона, — и [желает] скорейшего выздоровления пострадавшим».

В Ижевске запущена горячая линия по информации о пострадавших. В городе отменены массовые мероприятия.