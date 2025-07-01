В Ижевске после удара БПЛА заработала горячая линия

Горячая линия по вопросам госпитализированных пострадавших открыта после удара БПЛА по предприятию в Ижевске, сообщили в Минздраве Удмутрии. Раненых доставили в Первую республиканскую клиническую больницу. Информацию об их состоянии можно узнать по номеру +7(3412)69-35-10.

Ранее сегодня глава региона Александр Бречалов сообщил об атаке беспилотника ВСУ на одно из ижевских предприятий. По его словам, есть погибшие и тяжелораненые. На месте работают оперативные службы.