В Ижевске отменили массовые мероприятия после ударов БПЛА

Пресс-служба администрации Ижевска сообщила об отмене массовых мероприятий в городе 1 и 2 июля. Решение принято после атаки БПЛА на одно из предприятий.

1 июля в Ижевске отменены мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий. Был запланирован автопробег, концерт в Летнем саду им. М. Горького и световая инсталляция на светомузыкальном фонтане. 2 июля не состоится митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

Сегодня глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об атаке на предприятие. В результате есть погибшие и тяжелораненые. Открыта горячая линия по вопросам пострадавших. Другие подробности пока не приводятся.