Три человека погибли и 35 пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Ижевске

При атаке БПЛА на предприятие в Ижевске погибли три человека, 35 пострадали, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое.

При оказании помощи пострадавшим, сказал господин Бречалов, местные врачи «консультируются с коллегами из федерального центра».

В районной и клинической больницах Ижевска работают горячие линии по пострадавшим: +7(3412)69-35-10 (Первая РКБ), +7(3412)20-45-16 (ГКБ 6). Развернута линия психологической помощи при Минздраве — +7(800)100-24-47.

Александр Бречалов выразил соболезнования близким погибших. «Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь»,— написал он в Telegram-канале.